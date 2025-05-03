Матча з ефектом бадьорості: скільки кофеїну в порції напою

Яскраво-зелена матча вже давно захопила Instagram, TikTok і серця мільйонів. Для когось вона є заміною кави, для інших — це неначе чарівний напій, що є надзвичайно корисним для здоровʼя.

Проте не всі знають, скільки можна вживати матча впродовж дня та що відомо про вміст кофеїну в цьому напої. Тож далі розповідаємо найцікавіше!

Цікаві факти про модний напій матча

Сьогодні матча — must-have для інфлюенсерів і мільйонів молодих людей, які шукають здоровішу альтернативу каві.

За версією BBC News Україна, цей напій містить у 10 разів більше антиоксидантів, ніж звичайний зелений чай. Саме це підтверджує і дослідження Університету Конкук у Сеулі. Антиоксиданти допомагають організму боротися з клітинними ушкодженнями, знижують ризик хронічних захворювань і, згідно з даними вчених, можуть навіть уповільнювати старіння.

— Зелений чай добре вивчений у контексті користі для здоров’я, а матча — це його більш концентрована форма. Проте потрібні додаткові дослідження щодо потенційної користі.

Про це сказала дієтологиня Міранда Галаті.

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Скільки кофеїну в матча

Загалом матча містить до 176 мг кофеїну в порції, але також L-теанін — амінокислоту, яка має заспокійливу дію. Саме завдяки цьому поєднанню енергія від матча не схожа на кавову гойдалку з підйомом і різким падінням.

— Ця амінокислота, що міститься в матча, може мати позитивний вплив на нервову систему, допомагаючи при стресі, тривожності й безсонні.

Дослідження японського Університету Сідзуока засвідчило потенційний позитивний вплив матча на когнітивні функції у людей старшого віку, які вживали порошок чаю щодня протягом двох місяців.

Проте варто памʼятати, що у великих дозах кофеїн, навіть у поєднанні з L-теаніном, може спричинити пришвидшене серцебиття, тривожність або безсоння. Саме тому, рекомендована кількість — не більше 400 мг кофеїну на день. Це одна-дві чашки матча-лате.

Раніше ми розповідали про комбучу та чим корисний цей модний напій.

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