Можно ли мыть голову каждый день и как это правильно делать: объясняет трихолог

Известно, что тип волос определяется наследственностью, образом жизни, климатом и питанием. Жирные волосы, так же как и сухие, нуждаются в правильно подобранном уходе и дополнительном питании.

Можно ли мыть голову каждый день и какими будут последствия после такого ухода — читай в материале.

Можно ли мыть голову каждый день: все о частоте мытья волос

Трихолог Светлана Сиксай утверждает, что мыть голову нужно по степени загрязнения. У каждого своя норма по типу волос, хоть каждый день, если нужно. Для этого лучше иметь шампунь с дозатором или обходиться маленьким количеством самостоятельно, чтобы не переборщить.

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Если тебе кажется, что пены недостаточно, не доливай больше шампуня, существует риск его плохо вымыть и заработать проблемы в будущем.

Например, жирность, шелушение, зуд, перхоть. Растирай шампунь в руках и наноси по зонам кожи головы массирующими движениями. Кондиционер наноси только на длину, корни не трогай.

Простая формула последовательности мойки:

Помыть голову шампунем. Нанести маску. Воспользоваться кондиционером. Промокнуть волосы полотенцем (без трения).

Профилактики выпадения волос: пять главных правил

Эксперт выделяет следующие правила в домашнем уходе:

Правильно подобранный домашний уход по типу кожи головы и волос. Средства с плохим составом, агрессивными компонентами или просто не по твоему типу могут спровоцировать различные проблемы, в том числе и выпадение. Своевременная гигиена. Очищай кожу головы, используя пилинг раз в 1-2 недели. Делай массаж головы для стимулирования кровообращения. Контроль состояния здоровья. Регулярно сдавай анализы, делай чек-ап организма хотя бы раз в год, а при любых отклонениях от нормы обращайся к специалисту. Заботься о себе. Позаботьтесь о полноценном сне, здоровом питании, отдыхе от работы. Избегай стрессовых ситуаций, ведь хронический стресс — одна из наиболее частых причин выпадения. Обращайся к трихологу, если заметил(-а) какие-либо изменения с кожей головы или волосами.

Чтобы красиво и эффектно выглядеть, не всегда нужно много денег. К примеру, можно покраситься дома и выглядеть, как после салона красоты. Как покрасить волосы самостоятельно дома, читай в нашем материале.

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