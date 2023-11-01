Можно ли мыть голову каждый день и как это правильно делать: объясняет трихолог

Известно, что тип волос определяется наследственностью, образом жизни, климатом и питанием. Жирные волосы, так же как и сухие, нуждаются в правильно подобранном уходе и дополнительном питании.
Можно ли мыть голову каждый день и какими будут последствия после такого ухода — читай в материале.
Трихолог Светлана Сиксай утверждает, что мыть голову нужно по степени загрязнения. У каждого своя норма по типу волос, хоть каждый день, если нужно. Для этого лучше иметь шампунь с дозатором или обходиться маленьким количеством самостоятельно, чтобы не переборщить.
Если тебе кажется, что пены недостаточно, не доливай больше шампуня, существует риск его плохо вымыть и заработать проблемы в будущем.
Если тебе кажется, что пены недостаточно, не доливай больше шампуня, существует риск его плохо вымыть и заработать проблемы в будущем.
Например, жирность, шелушение, зуд, перхоть. Растирай шампунь в руках и наноси по зонам кожи головы массирующими движениями. Кондиционер наноси только на длину, корни не трогай.
Эксперт выделяет следующие правила в домашнем уходе:
Чтобы красиво и эффектно выглядеть, не всегда нужно много денег. К примеру, можно покраситься дома и выглядеть, как после салона красоты. Как покрасить волосы самостоятельно дома, читай в нашем материале.
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