Чи можна мити голову щодня і як це правильно робити: пояснює трихологиня

Відомо, що тип волосся визначається спадковістю, способом життя, кліматом та харчуванням. Жирне волосся, так само як і сухе, потребує правильно підібраного догляду та додаткового живлення.

Чи можна мити голову щодня та якими будуть наслідки після такого догляду — читай в матеріалі.

Чи можна мити голову щодня: все про частоту миття волосся

Трихологиня Світлана Сиксай стверджує, що мити голову потрібно за ступенем забруднення. У кожного своя норма за типом волосся, хоч кожний день, якщо треба. Для цього ліпше мати шампунь с дозатором або обходитися маленькою кількістю самостійно, щоб не переборщити.

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Якщо тобі здається, що піни недостатньо, не доливай більше шампуню, є ризик його погано вимити й заробити проблеми в майбутньому.

Наприклад, жирність, лущення, свербіж, лупу. Розтирай шампунь в руках і нанось по зонах шкіри голови масажними рухами. Кондиціонер нанось тільки на довжину, коріння не чіпай.

Проста формула послідовності миття:

Помити голову шампунем. Нанести маску. Скористуватися кондиціонером. Промокнути волосся рушником (без тертя).

Профілактики випадіння волосся: п’ять головних правил

Експертка виділяє наступні правила у домашньому догляді:

Правильно підібраний домашній догляд по типу шкіри голови та волосся. Засоби з поганим складом, агресивними компонентами або просто не за твоїм типом, можуть спровокувати різні проблеми, в тому числі й випадіння. Своєчасна гігієна. Очищуй шкіру голови, використовуючи пілінг раз на 1-2 тижні. Роби масаж голови для стимулювання кровообігу. Контроль стану здоров’я. Регулярно здавай аналізи, роби чек-ап організму хоча б раз на рік, а за будь-яких відхилень від норми — звертайся до спеціаліста. Піклуйся про себе. Подбай про повноцінний сон, здорове харчування, відпочинок від роботи. Уникай стресових ситуацій, адже хронічний стрес — одна з найбільш частих причин випадіння. Звертайся до трихолога, якщо помітив(-ла) будь-які зміни зі шкірою голови або волоссям.

Щоб гарно та ефектно виглядати, не завжди треба багато грошей. До прикладу, можна пофарбуватися вдома і виглядати, як після салону краси. Як пофарбувати волосся самостійно вдома, читай у нашому матеріалі.

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