Чи можна мити голову щодня і як це правильно робити: пояснює трихологиня

Відомо, що тип волосся визначається спадковістю, способом життя, кліматом та харчуванням. Жирне волосся, так само як і сухе, потребує правильно підібраного догляду та додаткового живлення.
Чи можна мити голову щодня та якими будуть наслідки після такого догляду — читай в матеріалі.
Трихологиня Світлана Сиксай стверджує, що мити голову потрібно за ступенем забруднення. У кожного своя норма за типом волосся, хоч кожний день, якщо треба. Для цього ліпше мати шампунь с дозатором або обходитися маленькою кількістю самостійно, щоб не переборщити.
Якщо тобі здається, що піни недостатньо, не доливай більше шампуню, є ризик його погано вимити й заробити проблеми в майбутньому.
Якщо тобі здається, що піни недостатньо, не доливай більше шампуню, є ризик його погано вимити й заробити проблеми в майбутньому.
Наприклад, жирність, лущення, свербіж, лупу. Розтирай шампунь в руках і нанось по зонах шкіри голови масажними рухами. Кондиціонер нанось тільки на довжину, коріння не чіпай.
Експертка виділяє наступні правила у домашньому догляді:
Щоб гарно та ефектно виглядати, не завжди треба багато грошей. До прикладу, можна пофарбуватися вдома і виглядати, як після салону краси. Як пофарбувати волосся самостійно вдома, читай у нашому матеріалі.
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