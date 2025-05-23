Тренд на асимметрию: как миксовать разные серьги в одном образе

У каждой из нас есть серьги, которые годами лежат в шкатулке — иногда по одной, потому что пара потерялась; иногда парой, но они будто не совсем в нашем стиле и не подходят к смелым, актуальным образам.

Мода на комбинации сережек понемногу вытеснила идею “строгой парности”. Теперь вместо двух одинаковых сережек можно легко носить сколько угодно разных — и это не странно, а наоборот: в тренде, индивидуально и свежо. В моде — игра, свобода и немного авантюрности.

А чтобы создать больше комбинаций — иногда достаточно просто добавить в свою коллекцию новые серьги, которые подойдут к тем, что уже есть. Тогда старые любимцы заиграют по-новому — и образы станут совсем другими.

Mix & match сережек: как начиналось и что получилось

Мода на асимметрию и свободную комбинацию украшений началась вовсе не вчера. Еще несколько лет назад на подиумах появлялись первые образы, где серьги не только не совпадали, но и противостояли друг другу.

Стритстайл подхватил эту идею — и Pinterest быстро наполнился образами, где в одном ухе — кольцо, в другом — подвеска, а где-то выше прячется каффа. А дальше модники и модницы начали пробовать свои комбинации.

Секрет в том, чтобы дать волю фантазии — но с определенным чувством баланса.

Можно играть с формой, длиной, стилем, но оставаться в одной “тональности”: общий металл, похожие камни или хотя бы настроение.

Потому что когда в одном ухе барокко, а в другом — минимализм, на это должна быть какая-то причина, кроме случайности.

Не все любят миксовать золото и серебро, но нынешние тренды это с легкостью допускают. Главное, чтобы элементы были тонкие, сдержанные, и не начинали “соревноваться” за внимание.

Еще одна хитрость — либо весь комплект в одной гамме, либо наоборот: игра цветов, но одинаковые формы. Тут уже каждая сама себе стилистка.

Что делать с одиночными серьгами

Если у тебя осталась одна большая серьга без пары — отлично. Она может стать солисткой образа, если на второе ухо наденешь что-то очень сдержанное или вообще оставишь его пустым.

Гвоздики, которые остались из комплектов — станут идеальным дополнением, так сказать — удачно сыграют во второстепенных ролях. Ведь их легко комбинировать даже с массивными каффами или длинными подвесками.

Идеи для миксов

Чтобы не потеряться в вариантах, вот несколько проверенных идей, с которых можно начать или вдохновиться на собственные комбинации:

большое кольцо (конго) + короткая подвеска на втором ухе;

жемчужные пусеты + серебряная кафф-цепочка;

серьга из черного камня + золотой гвоздик;

асимметричный дуэт: одна серьга — геометрическая, вторая — точечная;

подвеска в одном ухе, другое — без украшений, если образ и так насыщенный.

Такие сочетания будут естественными и уместными в повседневной жизни.

Стилисты считают, в современных стилях ограничиваться только серьгами не очень к месту. Если ты миксуешь украшения — то можно подыграть этим и в макияже, и в прическе.

Собранные волосы или асимметричный пробор открывают лицо и дают серьгам возможность “работать” на твой стиль.

Как начать миксовать

Самое простое — взять две пары сережек, которые уже есть, и попробовать совместить их между собой. Главное — не пытайся сразу стать как модели с фэшн-съемки. Вот несколько советов для старта:

выбери базовую пару — например, аккуратные гвоздики или классические кольца. Они легко комбинируются с чем-то более выразительным;

добавь к ним что-то контрастное: длинную подвеску, каффу или асимметричную серьгу из другого комплекта;

следи, чтобы украшения имели что-то общее — например, один металл или похожую цветовую гамму. Это поможет образу стать целостным;

следи, чтобы украшения имели что-то общее — например, один металл или похожую цветовую гамму. Это поможет образу стать целостным; если имеешь несколько проколов в одном ухе — это дает больше пространства для экспериментов. Начни с более длинных — ближе к лицу, а маленькие — добавляй дальше;

необязательно миксовать сразу много. Для начала достаточно одной асимметрии — например, одна серьга длинная, другая короткая.

Для первой попытки выбери одну переменную — форму, длину или фактуру. А дальше добавляй объем, блеск, цвет. Если есть несколько проколов, еще легче: один — для чего-то простого, второй — для “изюминки”. А если нет — тоже не проблема: моносерьги, каффы, асимметрия — все это не требует сложных конструкций.

Микс — это не хаос, а стиль

Комбинирование сережек — это о свободе и самовыражении. Иногда одна пара настроение не передает, а вот несколько — это уже целая история.

И чтобы эта история расширялась, стоит время от времени обновлять свою коллекцию. Докупи несколько новых пар сережек, которые легко сочетаются с тем, что уже есть, — и твоя шкатулка откроется для новых возможностей.

Мужчины также имеют большой выбор украшений. Если ты ищешь что-то полезное и интересное на подарок или чтобы узнать, что есть кроме кольца и браслета — читай дальше о мужских украшениях.

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