Тренд на асиметрію: як міксувати різні сережки в одному образі

Фото Unsplash У кожної з нас є сережки, які роками лежать у шкатулці — іноді по одинці, бо пара загубилась, іноді парні, але щось, наче, вже не зовсім в стилі й не пасує до сміливих, актуальних образів. Мода на комбінації сережок потроху витіснила ідею “суворої парності”. Тепер замість двох однакових сережок можна легко носити скільки завгодно різних — і це не дивакувато, а навпаки: трендово, індивідуально й свіжо. У моді — гра, свобода і трохи авантюрності. А щоб створити більше комбінацій — іноді достатньо просто додати до своєї колекції нові сережки, які пасуватимуть до тих, що вже маєш. Тоді старі улюбленці заграють по-новому — і образи стануть зовсім іншими. Mix & match сережок: як починалося і що вийшло Мода на асиметрію та вільну комбінацію прикрас почалася зовсім не вчора. Ще кілька років тому на подіумах зʼявлялись перші образи, де сережки не лише не збігались, а й протистояли одна одній. Стрітстайл підхопив цю ідею — і Pinterest швидко наповнився образами, де в одному вусі — кільце, в іншому — підвіска, а десь вище ховається кафа. А далі модники та модниці почали пробувати свої комбінації. Секрет у тому, щоб дати волю фантазії, але з певним відчуттям балансу.Можна грати з формою, довжиною, стилем, але лишатися в одній “тональності”: спільний метал, схожі камінці або хоча б настрій. Бо коли в одному вусі бароко, а в іншому — мінімалізм, на це має бути якась причина, крім випадковості. Не всі люблять міксувати золото й срібло, але нинішні тренди це з легкістю допускають. Головне, щоб елементи були тонкі, стримані, й не починали “змагатися” за увагу. Ще одна хитрість — або весь комплект в одній гамі, або навпаки: гра кольорів, але однакові форми. Тут уже кожна сама собі стилістка. Що робити з поодинокими сережками Якщо у тебе залишилась одна велика сережка без пари — чудово. Вона може стати солісткою образу, якщо на друге вухо вдягнеш щось дуже стримане або взагалі залишиш його порожнім. Гвоздики, які залишились із комплектів — стануть ідеальним доповненням, так би мовити — вдало зіграють у другорядних ролях. Бо ж їх легко комбінувати навіть із масивними кафами чи довгими підвісками. Ідеї для міксів Щоб не загубитися у варіантах, ось кілька перевірених ідей, з яких можна почати або надихнутись на власні комбінації: велике кільце (конго) + коротка підвіска на другому вусі; перлинні пусети + срібна кафа-ланцюжок; сережка з чорного каменю + золотий гвоздик; асиметричний дует: одна сережка — геометрична, друга — точкова; підвіска в одному вусі, інше — без прикрас, якщо образ і так насичений. Такі поєднання будуть природними й доречними в повсякденному житті. Стилісти вважають, в сучасних стилях обмежуватись лише сережками не дуже доречно. Якщо ти міксуєш прикраси — то можна підіграти цим і в макіяжі, й у зачісці. Зібране волосся або асиметричний проділ відкривають обличчя й дають сережкам можливість “працювати” на твій стиль. Читати на тему Як почистити срібло в домашніх умовах: способи, щоб твої прикраси стали знову привабливими Потемніння срібла — це природний процес. Ми розкажемо, як очистити срібло в домашніх умовах легко та швидко. Як почати міксувати Найпростіше — взяти дві пари сережок, які вже маєш, і спробувати поєднати їх між собою. Головне — не намагайся одразу стати як моделі з фешн-зйомки. Ось кілька порад для старту: обери базову пару — наприклад, акуратні гвоздики або класичні кільця. Вони легко комбінуються з чимось більш виразним; додай до них щось контрастне: довгу підвіску, кафу або асиметричну сережку з іншого комплекту; слідкуй, щоб прикраси мали щось спільне — наприклад, один метал або схожу кольорову гаму. Це допоможе образу стати цілісним; якщо маєш кілька проколів в одному вусі — це дає більше простору для експериментів. Почни з довших — ближче до обличчя, а маленькі — додавай далі; Не обов’язково міксувати відразу багато. Для початку достатньо однієї асиметрії — наприклад, одна сережка довга, інша коротка. Фото: Unsplash Для першої спроби обери одну змінну — форму, довжину або фактуру. А далі додавай обʼєм, блиск, колір. Якщо є кілька проколів, ще легше: один — для чогось простого, другий — для “родзинки”. А якщо ні — теж не проблема: моносережки, кафи, асиметрія — усе це не вимагає складних конструкцій. Мікс — це не хаос, а стиль Комбінування сережок — це про свободу й самовираження. Іноді одна пара настрій не передає, а от кілька — це вже ціла історія. І щоб ця історія розширювалась, варто час від часу оновлювати свою колекцію. Докупи декілька нових пар сережок, які легко поєднуються з тим, що вже є, — і твоя шкатулка відкриється для нових можливостей. Чоловіки також мають великий вибір прикрас. Якщо ти шукаєш щось корисне та цікаве на подарунок або щоб дізнатись, що є крім каблучки та браслета — читай далі про чоловічі прикраси. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: лайфхаки, Мода Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter