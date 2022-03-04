Здоровье и красота

Не стесняйся физиологии! Советы гинеколога, как действовать, если менструация началась в укрытии

Елена Яковлева, редактор сайта 04 марта 2022, 08:00
Почалася менструація в укритті. Що робити - поради гінекологині
Фото: Unsplash

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