Не стесняйся физиологии! Советы гинеколога, как действовать, если менструация началась в укрытии

В условиях войны наше внимание автоматически переключается на проблемы геополитических масштабов и мы забываем о рутинных, но не менее важных вещах. К примеру, о женском здоровье и гигиене.

Блогер и поклонница секс-образования Анна Бобровицкая поговорила с гинекологом о менструации во время войны.

У тебя в укрытии нет прокладок, а менструация началась. Какие твои действия?

Не стесняйся спросить у людей рядом, нет ли у них прокладок.

Если ни у кого нет, можно использовать вату и бинты.

Если даже этого не можешь найти, подойдет одежда. Главное, чтобы кровь куда-то впиталась и ты не замерзла от влаги в зоне вульвы.

Можно ли использовать тампоны и менструальные чаши в укрытиях

Это не самая лучшая идея, потому что ты не знаешь наверняка, когда сможешь сменить тампон или чашу. Кроме того, нужно делать это чистыми руками.

А еще от прокладок невозможно получить синдром токсического шока, в отличие от тампонов.

Как соблюдать правила гигиены в укрытиях

Подмыться водой — лучший способ сохранить тело в чистоте как в мирное, так и в военное время. Вульву можно протирать влажными детскими салфетками, но в середину влагалища лезть не нужно.

Менять нижнее белье нужно каждый день. Если это невозможно, то необходимо использовать ежедневные прокладки и часто их менять.

Заранее подготовь сумочку, которую возьмешь с собой в укрытие. Положи туда туалетную бумагу, влажные салфетки, прокладки и другие средства гигиены.

Интимная гигиена девушек и женщин важна всегда. Читай советы гинеколога, как правильно подмываться и нужны ли для этого специальные гели.