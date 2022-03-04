Не соромся фізіології! Поради гінекологині, як діяти, якщо менструація почалася в укритті

В умовах війни наша увага автоматично перемикається на проблеми геополітичних масштабів і ми забуваємо про рутинні, але не менш важливі речі. Наприклад, жіноче здоров’я та гігієна.

Блогерка та прихильниця секс-освіти Анна Бобровіцька поговорила з гінекологинею про менструацію під час війни.

Ти в укритті й не маєш прокладок, а менструація почалася. Які твої дії?

Не соромся попитати у людей поруч, чи не мають вони прокладок.

Якщо ні в кого немає — можна використати вату й бинти.

Якщо навіть цього не можеш знайти, то підійде одяг. Головне, щоб кров кудись всмокталася й ти не змерзла від вологи в зоні вульви.

Чи можна використовувати тампони та менструальні чаші в укриттях

Це не найкраща ідея, тому що ти не знаєш напевно, коли зможеш змінити тампон чи чашу. Крім того, потрібно робити це чистими руками.

А ще від прокладок неможливо отримати синдром токсичного шоку, на відміну від тампонів.

Як дотримуватися правил гігієни в укриттях

Підмитися водою — найкращий спосіб зберегти тіло в чистоті як у мирні, так і у воєнні часи. Вульву можна протирати вологими дитячими серветками, але в середину піхви лізти не треба.

Змінювати спідню білизну треба щодня. Якщо це неможливо, то принаймні треба використовувати щоденні прокладки й часто їх змінювати.

Заздалегідь підготуй торбинку, яку візьмеш з собою в укриття. Поклади туди туалетний папір, вологі серветки, прокладки та інші засоби гігієни.

Інтимна гігієна дівчат та жінок важлива завжди. Читай поради гінекологині, як правильно підмиватися та чи потрібні для цього спеціальні гелі.