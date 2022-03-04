Здоров'я та краса

Не соромся фізіології! Поради гінекологині, як діяти, якщо менструація почалася в укритті

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Березня 2022, 08:00
Почалася менструація в укритті. Що робити - поради гінекологині
Фото: Unsplash

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