После физических нагрузок мучит одышка? Рассказываем, почему она появляется и как от нее избавиться

Иногда после физической нагрузки у нас появляется одышка. Это может быть нормально, если ты пробежал(-а) километр или несколько. Но если сильная одышка начинается после быстрой ходьбы, поднятия по ступеньках или минимальных физических упражнений, стоит обратиться к врачу.
Причины одышки могут быть самыми разными: остаток после болезни, сильное эмоциональное напряжение или же заболевания органов дыхания.
Мы расскажем о причинах появления одышки и как ее убрать.
Одышка или диспноэ — нарушение частоты и глубины дыхания, которое сопровождается ощущением нехватки воздуха. Диспноэ имеет несколько типов:
Очень часто причиной одышки могут быть разные заболевания дыхательных органов:
Если одышка мешает тебе свободно дышать и появляется очень часто, нужно обратиться к врачу. Он может назначить анализы обследования, которые установят причину проблемы. Тогда можно приступить к лечению и избавиться от одышки.
Не нужно заниматься самолечением и принимать разные препараты от одышки без назначения врача.
Не нужно заниматься самолечением и принимать разные препараты от одышки без назначения врача.
Есть несколько способов, как можно убрать одышку самостоятельно. Это разные упражнения на дыхание.
Например, упражнение глубокое дыхание. Для этого нужно:
Также поможет убрать одышку дыхание со сжатыми губами, нужно:
Очень хорошо при одышке помогают паровые ингаляции, но как правильно их делать и что для этого использовать, может рассказать специалист. Самому не стоит экспериментировать.
Очень хорошо при одышке помогают паровые ингаляции, но как правильно их делать и что для этого использовать, может рассказать специалист. Самому не стоит экспериментировать.
Если одышка вызвана респираторной инфекцией, помочь ее убрать может имбирь. Его следует употреблять свежим или добавлять в чай.
Если болеют дыхательные органы, то велика вероятность возникновения одышки. Ранее мы рассказывали, что такое бронхит и как его лечить.
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