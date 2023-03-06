После физических нагрузок мучит одышка? Рассказываем, почему она появляется и как от нее избавиться

Иногда после физической нагрузки у нас появляется одышка. Это может быть нормально, если ты пробежал(-а) километр или несколько. Но если сильная одышка начинается после быстрой ходьбы, поднятия по ступеньках или минимальных физических упражнений, стоит обратиться к врачу.

Причины одышки могут быть самыми разными: остаток после болезни, сильное эмоциональное напряжение или же заболевания органов дыхания.

Мы расскажем о причинах появления одышки и как ее убрать.

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Виды одышки

Одышка или диспноэ — нарушение частоты и глубины дыхания, которое сопровождается ощущением нехватки воздуха. Диспноэ имеет несколько типов:

одышка вдоха — как правило, вызвана ослаблением сердца, гипертонией;

одышка при выдохе — следствие бронхиолярного сужения и низкой эластичности альвеол;

одышка при физической нагрузке, связанная с астмой;

одышка в покое возникает — симптом, который может возникать при острой сердечно-сосудистой недостаточности или обостренной астме.

Причины появления одышки

Очень часто причиной одышки могут быть разные заболевания дыхательных органов:

сердечно-сосудистая недостаточность;

бронхит;

бронхиальная астма;

эмфизема;

пневмония (воспаление легких);

легочный фиброз;

отек легких.

Если одышка мешает тебе свободно дышать и появляется очень часто, нужно обратиться к врачу. Он может назначить анализы обследования, которые установят причину проблемы. Тогда можно приступить к лечению и избавиться от одышки.

Не нужно заниматься самолечением и принимать разные препараты от одышки без назначения врача.

Как убрать одышку

Есть несколько способов, как можно убрать одышку самостоятельно. Это разные упражнения на дыхание.

Например, упражнение глубокое дыхание. Для этого нужно:

лечь, положив руки на живот;

глубоко дышать через нос;

на каждом вдохе стараться задержать дыхание на пару секунд;

медленно выдыхать через рот,

повторять эту процедуру в течение 5–10 мин.

Также поможет убрать одышку дыхание со сжатыми губами, нужно:

сесть вертикально и расслабить плечи;

сжать губы, оставив между ними небольшое пространство;

вдохнуть через нос и задержать дыхание на несколько секунд;

аккуратно выдохнуть через сжатые губы на четыре счета;

продолжать упражнение в течение 10 мин.

Очень хорошо при одышке помогают паровые ингаляции, но как правильно их делать и что для этого использовать, может рассказать специалист. Самому не стоит экспериментировать.

Если одышка вызвана респираторной инфекцией, помочь ее убрать может имбирь. Его следует употреблять свежим или добавлять в чай.

Если болеют дыхательные органы, то велика вероятность возникновения одышки. Ранее мы рассказывали, что такое бронхит и как его лечить.

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