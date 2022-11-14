С ней нос в безопасности? Рассказываем, действительно ли оксолиновая мазь защищает от вирусов

Наши дедушки и бабушки всегда имеют проверенные методы лечения всех болезней. Но они не всегда работают. Сегодня мы расскажем об одном из популярных методов профилактики вирусных заболеваний — оксолиновой мази.

Нет никаких научных доказательств, что оксолиновая мазь “убивает” вирусы. Об этом рассказали на платформе suprun.doctor. Врач Лидия Бабич рассказала о ней больше.

Она отмечает, что нанесение различных мазей или кремов на участки носовых ходов, чтобы защититься или вылечиться от острых респираторных вирусных инфекций, не помогает ни детям, ни взрослым.

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Об оксолиновой мази

Действующее вещество оксолиновой мази — оксолин. В народе он известен тем, что помогает бороться с вирусными заболеваниями.

Но оксолин или другие эфирные масла и экстракты не оказывают доказанного воздействия на вирусы.

Когда эта мазь попадает в нос, она наоборот затрудняет дыхание. Если такую мазь наносить ребенку, он будет чувствовать себя некомфортно, ведь у него носовой ход меньше. Тогда ребенок начинает лезть руками к носу, чем может занести инфекцию.

О слизистой носа

Поверхность слизистой носа должна постоянно омываться жидкой слизью. Это помогает ей очиститься. Так действует защитная система организма. Если мазь забьет слизистую, она не сможет почиститься от пыли и других загрязнителей. Когда мы мажем нос мазью, то повышаем шансы заболеть.

Как защититься от вирусов

Нельзя защититься от вирусов на все 100%, но несколько методов могут снизить шансы подхватить болезнь:

вакцинация от гриппа;

сбалансированное питание;

достаточное количество воды;

проветривание и увлажнение помещения;

физическая активность;

не касаться руками носа в транспорте и других местах;

при чихании заслонять лицо сгибом локтя или салфеткой;

мыть руки водой и мылом и использовать антисептик для рук.

При лечении и профилактике вирусных заболеваний следует использовать проверенные и подтверждающие методы. Перед тем, как принимать лекарство, следует проконсультироваться с врачом.

Бабушки всегда рассказывают нам о своих натуральных методах в лечении, уборке и даже уходе за собой. Ранее мы рассказывали о вреде и пользе народных методов против выпадения волос.

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