Здоровье и красота

С ней нос в безопасности? Рассказываем, действительно ли оксолиновая мазь защищает от вирусов

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 ноября 2022, 22:00
Оксолінова мазь: чи справді вона захищає від вірусів
Фото: Pexels

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