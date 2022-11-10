Народные методы — вред или польза для волос? Трихолог о бабушкиных методах

Наверное, всех девушек волнует состояние волос. Кто-то хочет сделать их более густыми, кто-то — отрастить длину, а кто-то — уменьшить их выпадение.
Для этого девушки прибегают к разным методам: от профессиональных до народных. Многие считают, что народные методы предполагают использование натуральных компонентов, которые помогут укрепить волосы и улучшить состояние кожи головы.
Трихолог и дерматолог Кузьма Хобзей рассказал для платформы Бережи себе, действительно ли народные методы полезны для волос.
Он подчеркивает, что такие практики нельзя назвать полезными на 100%. Все зависит от того, какие способы и продукты использует человек.
— Даже в косметике на полках магазина мы можем увидеть шампуни, маски и лосьоны, содержащие те или иные натуральные ингредиенты.
Однако в лицензированной продукции используются очищенные экстракты в концентрации, которая точно не навредит.
Однако в лицензированной продукции используются очищенные экстракты в концентрации, которая точно не навредит.
Производство косметики контролируется. Эти стандарты невозможно соблюдать дома, — отмечает Кузьма.
Он рассуждает: если разделять народные методы на вредные и безвредные, то в первую категорию попадет то, что сильно раздражает кожу головы.
Кожу головы раздражает:
Трихолог подчеркивает, что раздражение кожи головы может спровоцировать выпадение волос, а не снизить его.
Причиной выпадения волос может являться гормональный дисбаланс. Врач приводит пример выпадения волос по мужскому типу — так называемое андрогенетическое облысение. Оно бывает как у мужчин, так и у женщин.
Для лечения этой проблемы есть конкретные препараты, прошедшие необходимые клинические исследования.
— Выпадение волос также может быть временным, например после родов, сильного стресса или перенесенного вирусного заболевания. Со временем такое выпадение прекратится, независимо от того, втирал человек в кожу головы луковый сок или нет, — говорит Кузьма Хобзей.
Менее вредны для кожи головы сухие шампуни на основе хлеба, муки или крахмала, разнообразные масла и травы. Но только если у человека нет на них аллергии.
Все зависит от используемых компонентов и методов.
Если человек использует некачественную воду, то ополаскивание кипяченой водой будет положительно влиять на волосы, вне зависимости от наличия отвара трав, — говорит трихолог.
Если человек использует некачественную воду, то ополаскивание кипяченой водой будет положительно влиять на волосы, вне зависимости от наличия отвара трав, — говорит трихолог.
Если ты используешь масло для втирания в кожу головы, но смывать его нужно агрессивными шампунями, то вреда точно будет больше.
Если у тебя проблемы с волосами, лучше обратиться к врачу и подобрать лечение, чем использовать народные методы, которые могут только навредить.
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