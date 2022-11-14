З нею ніс у безпеці? Розповідаємо, чи справді оксолінова мазь захищає від вірусів

Наші дідусі та бабусі завжди мають перевірені методи лікування та профілактики усіх хвороб. Але не завжди вони працюють. Сьогодні ми розповімо про один із популярних методів профілактики вірусних захворювань — оксолінову мазь.

Немає жодних наукових доведень, що оксолінова мазь “вбиває” віруси. Про це розповіли на платформі suprun.doctor. Лікарка Лідія Бабич розповіла про неї більше.

Вона наголошує, що нанесення різноманітних мазей чи кремів на ділянки носових ходів, щоб захиститися або вилікуватися від гострих респіраторних вірусних інфекцій, не допомагає ні дітям, ні дорослим.

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Про оксолінову мазь

Діюча речовина оксолінової мазі — оксолін. У народі він відомий тим, що допомагає боротися з вірусними захворюваннями.

Але оксолін чи інші ефірні олії та екстракти не мають доведеної дії на віруси.

Коли ця мазь потрапляє до носа, вона навпаки ускладнює дихання. Якщо таку мазь наносити дитині, вона почуватиметься некомфортно, адже має менший носовий хід. Тоді дитина починає лізти руками до носа, чим може занести собі інфекції.

Про слизову оболонку носа

Поверхня слизової оболонки носа має постійно омиватися рідким слизом. Це допомагає їй очиститися. Так діє захисна система організму. Якщо мазь заб’є слизову оболонку, вона не зможе почиститися від пилу та інших забрудників. Коли ми мастимо ніс маззю, то підвищуємо шанси захворіти.

Як захиститися від вірусів

Не можна захиститися від вірусів на всі 100%, але кілька методів можуть знизити шанси підхопити хворобу:

вакцинація від грипу;

збалансоване харчування;

достатня кількість води;

провітрення та зволоження приміщення;

фізична активність;

не торкатися руками носа у транспорті та інших місцях;

під час чхання затуляти обличчя згином ліктя чи серветкою;

мити руки водою і милом та використовувати антисептик для рук.

Для лікування та профілактики вірусних захворювань варто використовувати перевірені та підтвердженні методи. Перед тим, як приймати ліки, варто проконсультуватися з лікарем.

Бабусі завжди розповідають нам про свої натуральні методи у лікуванні, прибиранні та навіть догляді за собою. Раніше ми розповідали про шкоду та користь народних методів проти випадіння волосся.

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