Народні методи — шкода чи користь для волосся? Трихолог про використання бабусиних порад

Напевно, всіх дівчат бентежить стан волосся. Хтось хоче зробити його густішим, хтось — відростити довжину, а хтось — зменшити його випадіння.

Для цього дівчата використовують усі методи: від професійних до народних. На думку багатьох, народні методи передбачають наявність натуральних компонентів, які допоможуть зміцнити волосся та поліпшити стан шкіри голови.

Трихолог і дерматологом Кузьма Хобзей розповів для платформи Бережи себе, чи дійсно народні методи корисні для волосся.

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Він підкреслює, що такі практики не можна назвати корисними на 100%. Це залежить від того, які методи та продукти використовує людина.

— Навіть у косметиці на полицях магазину ми можемо побачити шампуні, маски та лосьйони, які містять у собі ті чи інші натуральні інгредієнти.

Проте в ліцензованій продукції використовуються очищені екстракти в тій концентрації, яка точно не нашкодить.

Виробництво косметики контролюється. Цих стандартів неможливо дотримуватись вдома, — зазначає Кузьма.

Він міркує: якщо розділяти народні методи на шкідливі та нешкідливі, то у першу категорію потрапить те, що сильно подразнює шкіру голови.

Шкіру голови подразнює:

цибуля;

часник;

червоний перець;

імбир;

господарське мило тощо.

Трихолог підкреслює, що подразнення шкіри голови може спровокувати випадіння волосся, а не зменшити його.

Причини випадіння волосся

Причиною випадіння волосся може бути гормональний дисбаланс. Лікар наводить приклад випадіння волосся за чоловічим типом — так зване андрогенетичне облисіння. Воно буває як у чоловіків, так і в жінок.

Для лікування цієї проблеми є конкретні препарати, які пройшли необхідні клінічні дослідження.

— Випадіння волосся також може бути тимчасовим, наприклад, після пологів, сильного стресу або перенесеного вірусного захворювання. З часом воно припиниться, незалежно від того, втирала людина в шкіру голови цибулевий сік чи ні, — зауважує Кузьма Хобзей.

Менш шкідливими для шкіри голови є сухі шампуні на основі хліба, борошна чи крохмалю, різноманітні олії та трави. Але якщо в людини немає на них алергії.

Усе залежить від використаних компонентів та методу.

Якщо людина використовує неякісну воду, то ополіскування кип’яченою водою позитивно впливатиме на вигляд волосся, незалежно від того, чи є відвар трав, — каже трихолог.

Якщо ти використовуєш олії для втирання в шкіру голови, але змивати їх потрібно агресивними шампунями, то шкоди точно буде більше.

Якщо в тебе є проблеми з волоссям, краще звернутися до лікаря та підібрати лікування, ніж використовувати народні методи, які можуть тільки зашкодити.

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