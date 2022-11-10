Здоров'я та краса

Народні методи — шкода чи користь для волосся? Трихолог про використання бабусиних порад

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Листопада 2022, 22:00
Народні методи при випадінні волосся: шкода та користь
Фото: Pexels

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