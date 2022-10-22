Определи болезнь по языку: почему он изменяет цвет и о чем это сигнализирует

Язык — это орган, с которого начинается пищеварение, и именно он едва ли не первым реагирует на изменения в нашем организме, меняя свой цвет.

Почему меняется цвет языка и о чем это может сигнализировать, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Филатова.

Как выглядит здоровый язык

Врач рассказала, что нормой является розовый язык с тонким белым налетом. Оттенок розового может быть светлым или темным.

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На здоровом языке можно заметить много сосочков сверху и с обеих сторон. Сосочки — это маленькие мясистые бугорки, которые придают верхушке языка грубую текстуру.

О каких болезнях сигнализирует изменение цвета языка

Проблемы со здоровьем могут способствовать тому, что язык приобретёт нетипичный цвет: черный, белый, синий, красный или желтый.

Некоторые проблемы, о которых свидетельствует новый оттенок языка, проходят сами собой, другие требуют лечения.

Черный

Такой цвет он приобретает из-за скопления кератина — белка кожи, волос и ногтей. При этом твой язык может стать ворсистым.

Такое накопление кератина может возникнуть, если ты:

придерживаешься плохой гигиены полости рта;

недавно употреблял(-а) лекарства, антибиотики;

куришь или злоупотребляешь темными жидкостями;

проходил(-а) радиационную терапию.

В редких случаях черный язык является следствием более серьезных заболеваний, таких как диабет или ВИЧ.

Белый

Если твой язык приобрел белый оттенок, то вполне возможно, что это результат грибковой инфекции. Кроме того, язык может казаться белым из-за красного плоского лишая.

Еще одна возможная причина — лейкоплакия. Это состояние вызывает образование белых пятен или бляшек, и это часто является следствием курения, иногда более серьезных проблем.

Фиолетовый или синий

Такой цвет твой язык получает из-за плохого кровообращения, анемии или проблем с сердечно-сосудистой системой. Также он может являться признаком болезни Кавасаки.

Красный или малиновый

Если ты замечаешь красный или малиновый оттенки, это может указывать на дефицит витамина B или скарлатину, реже болезнь Кавасаки. Иногда такой цвет свидетельствует о глоссите — воспалении языка.

Желтый

Пожелтение языка обычно возникает вследствие роста бактерий, к чему приводят плохая гигиена полости и сухость во рту. Кроме того, язык сперва может пожелтеть, а затем стать черным и ворсистым.

В редких случаях пожелтение языка может быть вызвано диабетом. Также при желтухе такой цвет приобретает окраску слизистых.

А когда в полости рта появляются болезненные ранки, то это может сигнализировать о стоматите. Читай, что такое стоматит и как его лечить.

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