Визнач хворобу по язику: чому він змінює колір та про що це сигналізує

Язик — це орган, із якого починається травлення, і саме він ледь не першим реагує на зміни в нашому організмі, змінюючи свій колір.

Чому змінюється колір язика і про що це може сигналізувати, розповіла гастроентерологиня Катерина Філатова.

Як виглядає здоровий язик

Лікарка розповіла, що нормою є рожевий язик з тонким білим нальотом. Відтінок рожевого може бути світлим чи темним.

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На здоровому язику можна помітити багато сосочків зверху та по обидва боки. Сосочки — це маленькі м’ясисті горбки, які надають верхівці язика грубої текстури.

Про які хвороби сигналізує зміна кольору язика

Проблеми зі здоров’ям можуть сприяти тому, що твій язик матиме нетиповий колір: чорний, білий, синій, червоний чи жовтий.

Деякі проблеми, про які свідчить новий відтінок язика, минають самі собою, інші вимагають лікування.

Чорний

Такого кольору він набуває через скупчення кератину — білка шкіри, волосся та нігтів. При цьому язик може стати волохатим.

Таке накопичення кератину може виникнути, якщо ти:

дотримуєшся поганої гігієни порожнини рота;

нещодавно вживав(-ла) ліки, антибіотики;

куриш або зловживаєш темними рідинами;

проходив(-ла) радіаційну терапію;

У поодиноких випадках чорний язик є наслідком серйозніших захворювань, таких як діабет або ВІЛ.

Білий

Якщо ти помічаєш, що язик набув білого відтінку, то цілком можливо, що це результат грибкової інфекції. Крім того, язик може здаватися білим через червоний плоский лишай.

Ще одна можлива причина — лейкоплакія. Цей стан викликає утворення білих плям або бляшок, і це часто є наслідком куріння, іноді серйозніших проблем.

Фіолетовий або синій

Такий колір язик отримує внаслідок поганого кровообігу, анемії чи проблем із серцево-судинною системою. Також він може бути ознакою хвороби Кавасакі.

Червоний або малиновий

Якщо ти помічаєш червоний або малиновий відтінки, то це може вказувати на дефіцит вітаміну B або скарлатину, рідше хворобу Кавасакі. Інколи такий колір свідчить про глосит — запалення язика.

Жовтий

Пожовтіння язика зазвичай виникає внаслідок зростання бактерій, до чого призводять погана гігієна порожнини та сухість у роті. Крім того, язик спершу може пожовтіти, а потім стати чорним і волохатим.

У поодиноких випадках пожовтіння язика може бути викликане діабетом. Також при жовтяниці такого кольору набуває забарвлення слизових.

А коли у ротовій порожнині з’являються болючі ранки, то це може сигналізувати про стоматит. Читай, що таке стоматит і як його лікувати.

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