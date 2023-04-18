Чтобы легко дышать и крепко спать: какая оптимальная влажность воздуха для квартиры

Качество воздуха — один из основных факторов комфортного пребывания в помещении. Так, сухой воздух вызывает у нас дискомфорт во время дыхания, кожа становится стянутой и сухой, ухудшается качество сна.

В свою очередь чрезмерно влажный воздух в комнате может спровоцировать размножение плесени и микроорганизмов. Поэтому важно следить за тем, чтобы влажность была в пределах нормы.

Какую оптимальную влажность следует поддерживать в квартире, чтобы комфортно себя чувствовать, и как правильно ухаживать за увлажнителями воздуха, рассказали в Mayo Clinic.

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Оптимальная влажность воздуха

Низкая влажность воздуха может вызвать сухость кожи и раздражение слизистых. Высокая влажность может вызвать чувство удушья и вызвать образование конденсата на поверхностях.

Уже конденсат служит причиной возникновения вредных бактерий, пылевых клещей и плесени. Эти аллергены вызывают проблемы с дыханием и провоцируют обострение аллергии и астмы.

Поэтому важно поддерживать определенный процент влажности. Оптимальной считается относительная влажность от 30% до 60%. А вот отметки 65% лучше не превышать.

Если ты хочешь добиться идеала и устроить себе королевский комфорт, поддерживай уровень влажности в диапазоне — 45 – 55%.

Измерить влажность воздуха в помещении поможет гигрометр. Его можно приобрести отдельно или вместе с увлажнителем воздуха, ведь в некоторых моделях они встроены в устройство.

Как сухой воздух влияет на качество жизни

Такая мелочь, как уровень влажности воздуха, может существенно влиять на качество жизни. Если воздух слишком сухой, то кроме сухости кожи и раздражения слизистых оболочек ты можешь заметить:

тяжесть дыхания;

ухудшение сна;

частые электростатические разряды;

комнатные растения увядают и погибают.

Также из-за сухости воздуха ты можешь ощущать головную боль и постоянную усталость. А людям с астмой или аллергией сухой воздух может обострить симптомы болезни, чем значительно усложнить жизнь.

Но не всегда сухость кожи — верный признак, что влажность в квартире низкая. Есть разница между обезвоженной и сухой кожей.

Существуют четыре типа кожи, один из них — сухой. Тип кожи нельзя изменить, можно только правильно ухаживать за ним.

Сухая кожа характеризуется постоянной сухостью по всему телу, даже на коже головы и ладоней, ведь она не производит достаточно себума — природного кожного жира. Она жесткая на ощупь, может шелушиться, а также подвержена раннему старению.

Обезвоженная кожа — это состояние, вызванное внешними факторами, на которое можно влиять. То, что твоя кожа обезвожена из-за сухого воздуха, можно заметить по следующим признакам:

стянутость кожи;

блеклость кожи;

жесткость кожи;

мелкие морщинки;

кожа может трескаться.

Увлажнитель воздуха: как ухаживать

Если ты замечаешь признаки сухости воздуха в квартире, то можешь приобрести специальный диффузор для увлажнения, он быстро уладит проблему.

Однако заметь, что следует тщательно следить за его чистотой. Ведь грязные резервуары и фильтры в увлажнителях могут быстро размножать бактерии и плесень. Вот несколько советов по уходу за увлажнителем.

Вместо воды из-под крана используй дистиллированную или деминерализованную воду. Для некоторых диффузоров следует использовать деминерализационные картриджи или фильтры. Заметь, что их нужно регулярно менять. Часто меняй воду в увлажнителе. Рекомендуется опорожнять резервуары и высушивать внутренние поверхности каждый день, только после этого наполнять их чистой водой. Очищай устройство каждые три дня. В этом помогут дезинфицирующие средства, самый простой вариант — 3% раствор перекиси водорода, который можно приобрести в аптеке. После очищения резервуар следует промывать простой водой. Держи место вокруг увлажнителя сухим.

Если тебя действительно беспокоит сухость кожи и это вызывает значительный дискомфорт, читай советы дерматолога, как качественно увлажнить сухую кожу.

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