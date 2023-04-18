Щоб легко дихати та міцно спати: яка оптимальна вологість повітря для квартири

Якість повітря — один з основних факторів комфортного перебування в приміщенні. Так, сухе повітря викликає у нас дискомфорт під час дихання, шкіра стає стягнутою та сухою, погіршується якість сну.

Натомість надміру вологе повітря в кімнаті може спровокувати розмноження цвілі та мікроорганізмів. Тож важливо слідкувати, щоб вологість була в межах норми.

Яку оптимальну вологість слід підтримувати у квартирі, щоб комфортно почуватися, і як правильно доглядати за зволожувачами повітря, розповіли у Mayo Clinic.

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Оптимальна вологість повітря

Низька вологість повітря в приміщенні може спричинити сухість шкіри та подразнення слизових оболонок. Натомість висока вологість може викликати відчуття задухи та спричинити утворення конденсату на поверхнях.

Сам конденсат може стати причиною виникнення шкідливих бактерій, пилових кліщів і цвілі. Ці алергени викликають проблеми з диханням і провокують загострення алергії та астми.

Тож важливо підтримувати певний відсоток вологості. Оптимальною вважається відносна вологість від 30% до 60%. А от позначку 65% краще не перевищувати.

Якщо ти хочеш досягти ідеалу й влаштувати собі королівський комфорт, підтримуй рівень вологості в діапазоні — 45 – 55%.

Виміряти вологість повітря в приміщенні тобі допоможе гігрометр. Його можна придбати окремо або разом зі зволожувачем повітря, адже в деяких моделях вони влаштовані в пристрій.

Як сухе повітря впливає на якість життя

Така дрібничка, як рівень вологості повітря, може істотно впливати на якість життя. Якщо повітря надто сухе, то крім сухості шкіри та подразнення слизових оболонок ти можеш помітити:

важкість дихання;

погіршення сну;

часті електростатичні розряди;

кімнатні рослини в’януть та гинуть.

Також через сухість повітря ти можеш відчувати головний біль й постійну втому. А людям з астмою чи алергією сухе повітря може значно ускладнити життя та загострити симптоми хвороби.

Та не завжди сухість шкіри є ознакою того, що вологість у квартирі низька. Є різниця між зневодненою та сухою шкірою.

Відомо, що існують чотири типи шкіри, один з них — сухий. Тип шкіри не можна змінити, можна лише правильно доглядати за ним.

Суха шкіра характеризується постійною сухістю по всьому тілу, навіть на шкірі голови та долонь, адже вона не виробляє достатньо себуму — природного шкірного жиру. Вона жорстка на дотик, може лущитися, а також схильна до раннього старіння.

Натомість зневоднена шкіра — це стан, викликаний зовнішніми факторами, на який можна впливати. Те, що твоя шкіра зневоднена через сухе повітря, можна помітити за такими ознаками:

стягнутість шкіри;

бляклість шкіри;

жорсткість шкіри;

дрібні зморшки;

шкіра може тріскатися.

Зволожувач повітря: як доглядати

Якщо ти помічаєш ознаки сухості повітря у квартирі, то можеш придбати спеціальний дифузор для зволоження, він швидко владнає проблему.

Однак зауваж, що слід ретельно стежити за його чистотою. Адже брудні резервуари та фільтри у зволожувачах можуть швидко розмножувати бактерії та цвіль. Ось кілька порад з догляду за зволожувачем повітря.

Замість води з-під крана використовуй дистильовану або демінералізовану воду. Для деяких дифузорів слід використовувати демінералізаційні картриджі або фільтри. Зауваж, що їх треба регулярно змінювати. Часто міняй воду у зволожувачі. Рекомендовано спорожнювати резервуари та висушувати внутрішні поверхні щодня, лише після цього наповнювати їх чистою водою. Очищай пристрій кожні три дні. У цьому допоможуть дезінфекційні засоби, найпростіший варіант — 3% розчин перекису водню, який можна придбати в аптеці. Після очищення резервуар слід промивати простою водою. Тримай місце навколо зволожувача сухим.

Якщо ж тебе і справді турбує сухість шкіри й це викликає значний дискомфорт, читай поради дерматолога, як якісно зволожити суху шкіру.

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