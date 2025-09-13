Отек Квинке: почему возникает и как спасти жизнь

Укусила оса, и твое лицо раздулось как шарик, а дышать становится все тяжелее? Такие симптомы могут вызвать не только насекомые, но и пыльца цветов, продукты и другие вещества. Какова бы ни была причина, но это ангионевротический отек, более известный как отек Квинке.

Отек Квинке — острая аллергическая реакция организма, которая становится причиной отека слизистых, кожи лица, шеи и подкожных тканей. Он может случиться даже с тем человеком, у которого никогда не было аллергии.

Dovidka.info собрала советы, как действовать при появлении отека, что провоцирует симптомы и в чем опасность.

Вікна-новини отмечают, что материал носит ознакомительный характер, а в случае возникновения любых симптомов следует немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Отек Квинке: симптомы и причины

Отек Квинке происходит внезапно и быстро. Опасность заключается в том, что человек может задохнуться, поэтому важно своевременно оказать медицинскую помощь.

Какие признаки помогут понять, что у человека начался ангионевротический отек?

Состояние человека ухудшается в считанные минуты. Дыхание затрудняется. Лицо (щеки, губы или веки) напугает, а затем сильно разбухает. Глазные щели сужаются, поэтому человек может видеть хуже. Заметно отекает шея, что может свидетельствовать об отеке горла, гортани и нарушении проходимости дыхательных путей. Появляется ощущение, что кожа натянута.

Причиной отека Квинке может стать:

укус насекомых (пчел, шершней, ос);

пыльца растений;

лекарство;

пищевые продукты (особенно цитрусовые, ягоды, орехи, бобовые, грибы, молочные продукты, яйца, алкоголь, шоколад, морепродукты);

косметика (не только декоративная, но и гель-лак, краска для волос и т.п.);

химические вещества;

шерсть животных;

в некоторых случаях перегрев, переохлаждение или переутомление.

Отек Квинке: неотложная помощь при появлении состояния

Если появляются характерные симптомы отека Квинке, выполни следующие действия:

немедленно вызови скорую помощь;

по возможности устрани контакт с аллергеном;

освободи шею и грудную клетку от тесной одежды;

обеспечь доступ к воздуху — в помещении открой окна и помоги сесть;

если в дыхательных путях есть пища, жидкость или другие предметы, попробуй удалить их;

дай антигистаминное средство, если есть под рукой (дозировка согласно инструкции);

воспользуйтесь автоинъектором с адреналином (при наличии). Адреналин сужает кровеносные сосуды, уменьшает отек и расслабляет мышцы дыхательных путей.

Если пострадавший человек упал в обморок, оцени наличие дыхания. Если дышит, тогда положи в стабильное боковое положение и следи за состоянием до приезда медиков.

Если дыхания нет, немедленно начинай сердечно-легочную реанимацию по следующим правилам:

определи середину грудной клетки;

сложи руки в замок и поставь их в определенную точку;

держи локти выпрямленными;

стань вертикально над грудной клеткой пострадавшего;

глубина нажатий: 5-6 см; частота: 100-120 нажатий в минуту.

Проводить сердечно-легочную реанимацию следует на твердой поверхности.

При наличии аллергий следует избегать веществ или растений, которые могут вызвать реакцию. Если отек Квинке уже встречался раньше, нужно держать при себе автоинъектор с адреналином.

Предрасположенность к отеку может быть наследственной, поэтому следует особо следить, если в семье случались подобные случаи.

Аллергены могут поджидать нас где угодно. К примеру, пыль дома тоже иногда становится причиной неприятных симптомов. Читай, как определить аллергию на пыль.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!