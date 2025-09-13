Отек Квинке: почему возникает и как спасти жизнь

Укусила оса, и твое лицо раздулось как шарик, а дышать становится все тяжелее? Такие симптомы могут вызвать не только насекомые, но и пыльца цветов, продукты и другие вещества. Какова бы ни была причина, но это ангионевротический отек, более известный как отек Квинке.
Отек Квинке — острая аллергическая реакция организма, которая становится причиной отека слизистых, кожи лица, шеи и подкожных тканей. Он может случиться даже с тем человеком, у которого никогда не было аллергии.
Отек Квинке: симптомы и причины
Отек Квинке происходит внезапно и быстро. Опасность заключается в том, что человек может задохнуться, поэтому важно своевременно оказать медицинскую помощь.
Какие признаки помогут понять, что у человека начался ангионевротический отек?
- Состояние человека ухудшается в считанные минуты.
- Дыхание затрудняется.
- Лицо (щеки, губы или веки) напугает, а затем сильно разбухает.
- Глазные щели сужаются, поэтому человек может видеть хуже.
- Заметно отекает шея, что может свидетельствовать об отеке горла, гортани и нарушении проходимости дыхательных путей.
- Появляется ощущение, что кожа натянута.
Причиной отека Квинке может стать:
- укус насекомых (пчел, шершней, ос);
- пыльца растений;
- лекарство;
- пищевые продукты (особенно цитрусовые, ягоды, орехи, бобовые, грибы, молочные продукты, яйца, алкоголь, шоколад, морепродукты);
- косметика (не только декоративная, но и гель-лак, краска для волос и т.п.);
- химические вещества;
- шерсть животных;
- в некоторых случаях перегрев, переохлаждение или переутомление.
Отек Квинке: неотложная помощь при появлении состояния
Если появляются характерные симптомы отека Квинке, выполни следующие действия:
- немедленно вызови скорую помощь;
- по возможности устрани контакт с аллергеном;
- освободи шею и грудную клетку от тесной одежды;
- обеспечь доступ к воздуху — в помещении открой окна и помоги сесть;
- если в дыхательных путях есть пища, жидкость или другие предметы, попробуй удалить их;
- дай антигистаминное средство, если есть под рукой (дозировка согласно инструкции);
- воспользуйтесь автоинъектором с адреналином (при наличии). Адреналин сужает кровеносные сосуды, уменьшает отек и расслабляет мышцы дыхательных путей.
Если пострадавший человек упал в обморок, оцени наличие дыхания. Если дышит, тогда положи в стабильное боковое положение и следи за состоянием до приезда медиков.
Если дыхания нет, немедленно начинай сердечно-легочную реанимацию по следующим правилам:
- определи середину грудной клетки;
- сложи руки в замок и поставь их в определенную точку;
- держи локти выпрямленными;
- стань вертикально над грудной клеткой пострадавшего;
- глубина нажатий: 5-6 см; частота: 100-120 нажатий в минуту.
Проводить сердечно-легочную реанимацию следует на твердой поверхности.
При наличии аллергий следует избегать веществ или растений, которые могут вызвать реакцию. Если отек Квинке уже встречался раньше, нужно держать при себе автоинъектор с адреналином.
Предрасположенность к отеку может быть наследственной, поэтому следует особо следить, если в семье случались подобные случаи.
