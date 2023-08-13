“Кажется, у меня аллергия на пыль. Как определить и лечить?”

Ежегодно от аллергии страдает все большее количество людей. Причины ее появления могут быть совершенно разными. Аллергия на домашнюю пыль, или точнее, на пылевых клещей, является одной из самых распространенных аллергических реакций.

Клещ домашней пыли является второй по распространенности причиной аллергических реакций.

Почему пыль является проблемой?

Дело не в самой пыли, а в клещах, которые в ней живут. Белковые компоненты их отходов становятся причиной аллергических реакций. Именно эти экскременты высыхают и рассыпаются в пыль, которую мы потом вдыхаем.

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По статистике, в одном грамме пыли может жить до 15 000 клещей.

Где находятся клещи

Эти микроорганизмы выбирают матрасы, постельное белье, подушки, ковры, мягкие игрушки. Но особенно им нравится наша кровать, где может проживать до 10 миллионов клещей.

Аллергия на пыль: симптомы

постоянный насморк;

заложенность носа;

жжение в глазах;

зуд;

частые конъюнктивиты;

слезоточивость;

приступы чихания после пробуждения.

В тяжелых случаях могут появляться кашель, ощущение сжатия в груди или сыпь на коже.

Что будет, если не лечить аллергию на пыль

Примерно у трети людей с аллергией на домашнюю пыль, игнорирование симптомов может привести к развитию аллергической астмы.

Когда стоит быть особенно осторожным(-ой) и как защититься

Симптомы могут проявляться в течение всего года, но особенно они усиливаются летом и осенью. Это связано с тем, что в течение всего лета накапливались экскременты клещей. И осенью часть популяции клещей погибает, но пыль к этому времени высушивается и особенно хорошо переносится воздухом, который осенью часто бывает сухим.

Рекомендуется проводить дезинфекцию кровати, особенно осенью и весной, а также принимать меры против паразитов.

Если ты заметил(-ла) симптомы аллергии у себя или у твоего ребенка, следует как можно быстрее обратиться к врачу-аллергологу.

Ранее мы рассказывали тебе о еще одном виде аллергии — на металлы. Подробнее о том, какие металлы могут ее вызвать, а какие нет, а также о симптомах аллергии и товарах, с которыми следует быть осторожными читай в нашем материале.

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