“Здається, в мене алергія на пил. Як визначити та лікувати?”

Щорічно від алергії страждає дедалі більша кількість людей. Причини її появи можуть бути абсолютно різними. Алергія на домашній пил, або точніше, на пилових кліщів, є однією з найпоширеніших алергічних реакцій.

Кліщ домашнього пилу є другою за поширеністю причиною алергічних реакцій.

Чому пил є проблемою?

Справа не в самому пилу, а у кліщах, що у ньому живуть. Білкові компоненти їхніх відходів стають причиною алергічних реакцій. Саме ці екскременти висихають та розсипаються в пил, який ми потім вдихаємо.

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За статистикою, у лише одному грамі пилу може жити до 15 000 кліщів.

Де містяться кліщі

Ці мікроорганізми обирають матраци, постільну білизну, подушки, килими, м’які іграшки. Але особливо їм подобається наше ліжко, де може проживати до 10 мільйонів кліщів.

Алергія на пил: симптоми

постійний нежить;

закладеність носа;

печіння в очах;

свербіж;

часті кон’юнктивіти;

сльозотеча;

напади чхання після пробудження.

У важких випадках можуть з’являтися кашель, відчуття стиснення в грудях або висип на шкірі.

Що буде, якщо не лікувати алергію на пил

Приблизно у третини людей з алергією на домашній пил ігнорування симптомів може призвести до розвитку алергічної астми.

Коли варто бути особливо обережним(-ою) та як захиститися

Симптоми можуть проявлятися протягом усього року, але особливо вони посилюються влітку та восени. Це пов’язано з тим, що протягом усього літа накопичувалися екскременти кліщів. І восени частина популяції кліщів гине, але пил до цього часу висушується та особливо добре переноситься повітрям, яке в цей час переважно сухе.

Рекомендується проводити дезінфекцію ліжка, особливо восени та навесні, а також вживати заходів проти паразитів.

Якщо ти помітив(-ла) симптоми алергії у себе або у твоєї дитини, необхідно якнайшвидше звернутися до лікаря-алерголога.

Раніше ми розповідали тобі про ще один вид алергії — на метали. Детальніше про те, які метали можуть її викликати, а які — ні, а також про симптоми алергії та товари, з якими слід бути обережними, читай у нашому матеріалі.

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