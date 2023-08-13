Поради

“Здається, в мене алергія на пил. Як визначити та лікувати?”

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Людмила Богданова
Людмила Богданова

Педіатриня, дитяча лікарка-алерголог

Діана Просяник, редакторка сайту 13 Серпня 2023, 17:00
алергія на пил
Фото: Pexels

Поради

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Педіатриня, дитяча лікарка-алерголог

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