Набряк Квінке: чому виникає та як врятувати життя

Вкусила оса і твоє обличчя роздулося, як кулька, а дихати стає все важче? Такі симптоми можуть викликати не лише комахи, а й пилок квітів, продукти та інші речовини. Якою б не була причина, але це ангіоневротичний набряк, більш відомий як набряк Квінке.

Набряк Квінке — гостра алергічна реакція організму, яка стає причиною набряку слизових оболонок, шкіри обличчя, шиї та підшкірних тканин. Він може трапитися навіть з тією людиною, яка ніколи не мала алергії.

Dovidka.info зібрала поради, як діяти під час появи набряку, що провокує симптоми та у чому небезпека.

Вікна-новини наголошують, що матеріал має ознайомлювальний характер, а у разі виникнення будь-яких симптомів слід негайно звернутися за професійною медичною допомогою.

Набряк Квінке: симптоми та причини

Набряк Квінке стається раптово й швидко. Небезпека полягає у тому, що людина може задихнутися, тож важливо вчасно надати медичну допомогу.

Які ознаки допоможуть зрозуміти, що в людини почався ангіоневротичний набряк?

Стан людини погіршується за лічені хвилини. Дихання утруднюється. Обличчя (щоки, губи або повіки) напухає, а потім сильно набрякає. Очні щілини звужуються, тому людина може гірше бачити. Помітно набрякає шия, що може свідчити про набряк горла, гортані й порушення прохідності дихальних шляхів. З’являється відчуття, що шкіра натягнута.

Причиною набряку Квінке може стати:

укус комах (бджіл, шершнів, ос);

пилок рослин;

ліки;

харчові продукти (особливо цитрусові, ягоди, горіхи, бобові, гриби, молочні продукти, яйця, алкоголь, шоколад, морепродукти);

косметика (не лише декоративна, а й гель-лак, фарба для волосся тощо);

хімічні речовини;

шерсть тварин;

у деяких випадках перегрів, переохолодження чи перевтома.

Набряк Квінке: невідкладна допомога при появі стану

Якщо з’являються характерні симптоми набряку Квінке, виконай такі дії:

негайно виклич швидку допомогу;

за можливості усунь контакт з алергеном;

звільни шию та грудну клітку від тісного одягу;

забезпеч доступ до повітря — у приміщенні відкрий вікна та допоможи сісти;

якщо у дихальних шляхах є їжа, рідина чи інші предмети, спробуй видалити їх;

дай антигістамінний засіб, якщо є під рукою (дозування згідно з інструкцією);

скористайтеся автоін’єктором з адреналіном (за наявності). Адреналін звужує кровоносні судини, зменшує набряк і розслабляє м’язи дихальних шляхів.

Якщо постраждала людина втратила свідомість, оціни наявність дихання. Якщо дихає, тоді поклади у стабільне бокове положення і стеж за станом до приїзду медиків.

Якщо дихання немає, негайно розпочинай серцево-легеневу реанімацію за такими правилами:

визнач середину грудної клітки;

склади руки в замок і постав їх у визначену точку;

тримай лікті випрямленими;

стань вертикально над грудною кліткою постраждалого;

глибина натискань: 5-6 см; частота: 100-120 натискань за хвилину.

Проводити серцево-легеневу реанімацію треба на твердій поверхні.

За наявності алергій варто уникати речовин або рослин, що можуть викликати реакцію. Якщо набряк Квінке вже траплявся раніше, потрібно тримати при собі автоін’єктор з адреналіном.

Схильність до набряку може бути спадковою, тому варто особливо пильнувати, якщо у родині траплялися подібні випадки.

