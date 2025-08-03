“Оземпиковые ягодицы”: как резкое похудение превращает кожу в тряпочку

Инъекции для похудения продолжают быть на пике популярности. Хотя люди, использующие их, могут не до конца осознавать всю опасность этих препаратов. Ведь в первую очередь они нужны людям с сахарным диабетом. Наверное, ты уже не раз видел/-а результаты такого похудения: лицо становится будто натянутым на кости, а кожа на теле подвисает.

Похудение на оземпике или подобных препаратах видно сразу, потому что люди выглядят болезненно, а не роскошно. Потерю значительной массы тела под действием такого лекарства уже прозвали “оземпиковыми ягодицами”. Медицинские журналы Healthline и Medical News Today рассказали о явлении больше.

Что такое оземпиковые ягодицы: вред резкого похудения на препаратах

Препарат семаглутид для людей с ожирением выпускают под разными названиями. Самым известным из-за массового похудения на нем голливудских звезд стал оземпик. Важно знать, что эти препараты должны использоваться для лечения ожирения и диабета второго типа.

Однако не слишком сознательные люди, готовые пожертвовать здоровьем ради похудения, прибегают к неправильному применению препарата. Ведь такие инъекции угнетают аппетит и тем самым помогают терять вес. Резкая потеря веса часто чревата потерей и эластичностью кожи.

Так что в наиболее объемных участках кожа может обвиснуть. Так часто случается с ягодицами. Из-за этого в употреблении появился термин Ozempic Butt — оземпиковые ягодицы. Похудение на препаратах может сделать ягодицы визуально вздутыми, дряблыми, будто бумажными.

Ever heard of Ozempic face? Ever heard of Ozempic Butt? It’s when you take these compounds, Lose SO MUCH WEIGHT, That you look like this. pic.twitter.com/Al8Cs1xaOE — Doc Red 🍎 (@Dr_Red_Gamer) June 22, 2025

‘Ozempic butt’ leaves ladies feeling ‘deflated’ ahead of beach season: ‘I’ve got ghost a-s’ https://t.co/dCo2XkFflP pic.twitter.com/fltWS9TIWE — New York Post (@nypost) May 10, 2024

Это не прямой побочный эффект, а потеря чрезвычайного количества веса за короткий промежуток времени. Провоцировать такое может не только оземпик, говорит главный фармацевт Click Pharmacy Яна Абеловская. Семаглутид обманывает мозг и заставляет нас чувствовать сытость.

Кроме этого, он меняет метаболизм и предотвращает отправку в мозг сигналов о голоде. Именно это есть причиной быстрых результатов похудения. Но есть и другая сторона медали: у кожи нет времени на стягивание, а потому она остается висеть. Самой трудной ситуация будет у тех, кто имел избыточный вес в течение лет.

Обвисание кожи на теле и ягодицах встречается не у всех. Чаще всего это касается неактивных людей, а также тех, кто долго имел избыточный вес, людей старшего возраста. Больше обвисшей кожи будет у тех, кто стремительно потерял свои килограммы.

Объясняется все просто: жировая ткань, которая поддерживала кожу, исчезает, и в коже остается меньше коллагена. Вот почему она обвисает.

Более того, прием оземпика может иметь следующие параллельные побочные эффекты:

выпадение волос;

панкреатит;

потеря мышечной массы;

снижение плотности костей;

возвращение веса.

Что делать с обвисшей кожей после похудения

Улучшить состояние кожи после резкого похудения можно несколькими способами. Самым быстрым и эффективным способом будет операция по подтяжке кожи (LPG Endermologie), объясняет основательница G&M Healthcare Грейс Хула.

Подтяжки применяются на лице, руках и ногах, животе, спине, ягодицах.

Другими возможными решениями является бразильская ягодичная подтяжка с помощью дермальных филлеров.

Но лучше дать организму время на адаптацию и отдых после похудения. В некоторых случаях кожа может подтянуться сама. На это обычно идет год, при условии, что пациенты остаются в стабильном весе.

Когда обвисание чрезмерное, врачи могут посоветовать операции по удалению этих участков кожи. Это крайний случай при отсутствии других способов подтяжки.

Бороться с обвисшей кожей стоит и своими силами. Используй следующие методы:

занятия в спортзале и силовые тренировки;

поддержание водного баланса для увлажнения кожи;

употребление продуктов с витаминами А, Е, С.

Врачи по-прежнему изучают возможные побочные эффекты от похудения на инъекциях. Так что не прибегай к рискованным методам потери веса. Это может грозить не только обвисанием кожи, но и спазмами желудка, тошнотой и вздутием, желчными камнями, электролитным дисбалансом. Это тот минимум, который уже подтвердили врачи.

В этом году в тренды вернулась довольно грустная и болезненная вещь — худощавость. Чтобы быть худыми, люди пренебрегают едой, колют инъекции и портят здоровье. Мы рассказывали, откуда пошла мода на худых.

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