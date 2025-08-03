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“Оземпиковые ягодицы”: как резкое похудение превращает кожу в тряпочку

Анастасия Грубрина, журналист сайта 03 августа 2025, 15:00
Оземпиковые ягодицы
Фото Pexels

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