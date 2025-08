“Оземпиковые ягодицы”: как резкое похудение превращает кожу в тряпочку

Инъекции для похудения продолжают быть на пике популярности. Хотя люди, использующие их, могут не до конца осознавать всю опасность этих препаратов. Ведь в первую очередь они нужны людям с сахарным диабетом. Наверное, ты уже не раз видел/-а результаты такого похудения: лицо становится будто натянутым на кости, а кожа на теле подвисает.

Похудение на оземпике или подобных препаратах видно сразу, потому что люди выглядят болезненно, а не роскошно. Потерю значительной массы тела под действием такого лекарства уже прозвали “оземпиковыми ягодицами”. Медицинские журналы Healthline и Medical News Today рассказали о явлении больше.

Препарат семаглутид для людей с ожирением выпускают под разными названиями. Самым известным из-за массового похудения на нем голливудских звезд стал оземпик. Важно знать, что эти препараты должны использоваться для лечения ожирения и диабета второго типа.

Однако не слишком сознательные люди, готовые пожертвовать здоровьем ради похудения, прибегают к неправильному применению препарата. Ведь такие инъекции угнетают аппетит и тем самым помогают терять вес. Резкая потеря веса часто чревата потерей и эластичностью кожи.

Так что в наиболее объемных участках кожа может обвиснуть. Так часто случается с ягодицами. Из-за этого в употреблении появился термин Ozempic Butt — оземпиковые ягодицы. Похудение на препаратах может сделать ягодицы визуально вздутыми, дряблыми, будто бумажными.

