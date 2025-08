“Оземпікові сідниці”: як різке схуднення перетворює шкіру на ганчірочку

Ін’єкції для схуднення продовжують бути на піку популярності. Хоча люди, які їх використовують, можуть не до кінця усвідомлювати всю небезпеку цих препаратів. Адже першочергово вони необхідні людям із цукровим діабетом. Певно, ти вже не раз бачив/-ла результати такого схуднення: обличчя стає ніби натягнутим на кістки, а шкіра на тілі підвисає.

Схуднення на оземпіку чи схожих препаратах видно відразу, бо люди мають хворобливий вигляд, а не розкішний результат. Втрату значної маси тіла під дією таких ліків вже прозвали “оземпіковими сідницями”. Медичні журнали Healthline та Medical News Today розповіли про явище більше.

Препарат семаглутид для людей з ожирінням випускають під різними назвами. Найвідомішим через масове схуднення на ньому голлівудських зірок став оземпік. Важливо знати, що ці препарати мають використовуватися для лікування ожиріння та діабету другого типу.

Однак не надто свідомі люди, які готові пожертвувати здоров’ям заради схуднення, вдаються до неправильного застосування препарату. Адже такі ін’єкції пригнічують апетит і тим самим допомагають втрачати вагу. Різка втрата ваги часто несе за собою втрату й еластичності шкіри.

Тож у найбільш об’ємних ділянках шкіра може обвиснути. Так часто трапляється з сідницями. Через це у вжитку з’явився термін Ozempic Butt — оземпікові сідниці. Схуднення на препаратах може зробити сідниці візуально здутими, в’ялими, ніби паперовими.

