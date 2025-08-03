“Оземпікові сідниці”: як різке схуднення перетворює шкіру на ганчірочку

Ін’єкції для схуднення продовжують бути на піку популярності. Хоча люди, які їх використовують, можуть не до кінця усвідомлювати всю небезпеку цих препаратів. Адже першочергово вони необхідні людям із цукровим діабетом. Певно, ти вже не раз бачив/-ла результати такого схуднення: обличчя стає ніби натягнутим на кістки, а шкіра на тілі підвисає.

Схуднення на оземпіку чи схожих препаратах видно відразу, бо люди мають хворобливий вигляд, а не розкішний результат. Втрату значної маси тіла під дією таких ліків вже прозвали “оземпіковими сідницями”. Медичні журнали Healthline та Medical News Today розповіли про явище більше.

Що таке оземпікові сідниці: шкода різкого схуднення на препаратах

Препарат семаглутид для людей з ожирінням випускають під різними назвами. Найвідомішим через масове схуднення на ньому голлівудських зірок став оземпік. Важливо знати, що ці препарати мають використовуватися для лікування ожиріння та діабету другого типу.

Однак не надто свідомі люди, які готові пожертвувати здоров’ям заради схуднення, вдаються до неправильного застосування препарату. Адже такі ін’єкції пригнічують апетит і тим самим допомагають втрачати вагу. Різка втрата ваги часто несе за собою втрату й еластичності шкіри.

Тож у найбільш об’ємних ділянках шкіра може обвиснути. Так часто трапляється з сідницями. Через це у вжитку з’явився термін Ozempic Butt — оземпікові сідниці. Схуднення на препаратах може зробити сідниці візуально здутими, в’ялими, ніби паперовими.

Ever heard of Ozempic face? Ever heard of Ozempic Butt? It’s when you take these compounds, Lose SO MUCH WEIGHT, That you look like this. pic.twitter.com/Al8Cs1xaOE — Doc Red 🍎 (@Dr_Red_Gamer) June 22, 2025

‘Ozempic butt’ leaves ladies feeling ‘deflated’ ahead of beach season: ‘I’ve got ghost a-s’ https://t.co/dCo2XkFflP pic.twitter.com/fltWS9TIWE — New York Post (@nypost) May 10, 2024

Та це не прямий побічний ефект, а втрата надзвичайної кількості ваги за короткий проміжок часу. Провокувати таке може не лише оземпік, каже головна фармацевтка Click Pharmacy Яна Абеловська. Семаглутид обманює мозок і змушує нас відчувати ситість.

Крім цього, він змінює метаболізм і запобігає надсиланню у мозок сигналів про голод. Саме це є причиною швидких результатів схуднення. Та є й інша сторона медалі: шкіра не має часу на стягнення, а тому лишається висіти. Найважчою ситуація буде у тих, хто мав надмірну вагу протягом років.

Обвисання шкіри на тілі і сідницях трапляється не у всіх. Найчастіше це стосується неактивних людей, а також тих, хто довго мав надміру вагу, людей старшого віку. Більше обвислої шкіри буде в тих, хто стрімко втратив свої кілограми.

Пояснюється усе просто: жирова тканина, яка підтримувала шкіру, зникає, і у шкірі лишається менше колагену. Саме тому вона обвисає.

Щобільше, прийом оземпіку може мати такі паралельні побічні ефекти:

випадіння волосся;

панкреатит;

втрата м’язової маси;

зниження щільності кісток;

повернення ваги.

Що робити з обвислою шкірою після схуднення

Покращити стан шкіри після різкого схуднення можна кількома шляхами. Найшвидшим та найефективнішим способом буде операція з підтяжки шкіри (LPG Endermologie), пояснює засновниця G&M Healthcare Грейс Хула.

Підтяжки застосовуються на обличчі, руках та ногах, животі, спині, сідницях.

Іншими можливими рішеннями лікування є бразильська підтяжка сідниць за допомогою дермальних філерів.

Та краще дати організму час на адаптацію та відпочинок після схуднення. У деяких випадках шкіра може підтягнутися сама. На це зазвичай йде рік, за умови, якщо пацієнти лишаються у стабільній вазі.

Коли обвисання надмірне, лікарі можуть порадити операції з видалення цих ділянок шкіри. Це крайній випадок за умови відсутності інших способів підтяжки.

Боротися з обвислою шкірою варто і самотужки. Використай такі методи:

заняття у спортзалі та силові тренування;

підтримка водного балансу для зволоження шкіри;

вживання продуктів з вітамінами А, Е, С.

Лікарі досі вивчають можливі побічні ефекти від схуднення на ін’єкціях. Тож не вдавайся до ризикованих методів втрати ваги. Це може загрожувати не лише обвисанням шкіри, а й спазмами шлунку, нудотою та здуттям, жовчними каменями, електролітним дисбалансом. Це той мінімум, який вже підтвердили лікарі.

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