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“Оземпікові сідниці”: як різке схуднення перетворює шкіру на ганчірочку

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 03 Серпня 2025, 15:00
Оземпікові сідниці
Фото Pexels

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