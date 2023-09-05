Обычная, но порой опасная проблема: что делать, если пекут руки после острого перца

Обостряет чувства и придает пикантности любимым блюдам. Острый перец часто привлекает людей своим особым вкусом, но в то же время может приносить своим поклонникам немало проблем, в частности ожоги. Потому остается актуальным вопрос, что делать, если пекут руки после острого перца.

Советы, что делать, если пекут руки от перца

Когда ты начинаешь чувствовать, что твои руки пекут от острого перца, следует прежде всего их попытаться просто вымыть под проточной холодной водой и подержать их там около 15 минут.

Если это не помогло, а кожа продолжает печь, можно попробовать еще несколько вариантов. Например, можно хорошо намылить тот участок, который наиболее поражен перцем, а затем хорошо снова промыть.

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Также может помочь содовая примочка. Чтобы ее сделать, нужно только взять достаточное количество соды для пораженного участка кожи и разбавить ее небольшим количеством воды, чтобы образовалась смесь, похожая на кашу. Тогда ее можно нанести на ту часть рук, которая жжет. Затем следует подождать, пока она не высохнет, после чего осторожно убрать ее.

Но лучшим способом борьбы со жжением остается молоко. Им можно также промыть кожу, пораженную перцем. Тоже можно использовать кислое молоко, ведь оно тоже может помочь в борьбе со жжением.

В то же время важно помнить, что если ни один из способов не помогает, а кожа продолжает печь, болеть или даже покрывается пузырьками, тогда необходимо срочно обратиться за помощью к врачу, который поможет подобрать медикаментозное лечение.

Но иногда проблемы возникают не только из-за простых продуктов, но и обычных маленьких насекомых. Читай, что делать, если укусила пчела.

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