Буденна, але часом небезпечна проблема: що робити, якщо печуть руки після гострого перцю

Загострює почуття та додає пікантності улюбленим стравам. Так, гострий перець часто приваблює людей своїм особливим смаком, але водночас може приносити своїм шанувальникам чимало проблем, зокрема опіки. Тому лишається актуальним питання, що робити, якщо печуть руки після гострого перцю.

Поради, що робити, якщо печуть руки від перцю

Коли ти починаєш відчувати, що твої руки печуть від гострого перцю, варто насамперед їх спробувати просто вимити під холодною проточною водою та потримати їх там близько 15 хвилин.

Якщо це не допомогло, а шкіра продовжує пекти, можна спробувати ще кілька варіантів. Наприклад, можна добре намилити ту ділянку, яка найбільше уражена перцем, а потім добре знову промити.

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Також може допомогти содова примочка. Щоб її зробити, потрібно лише взяти достатню кількість соди для ураженої ділянки шкіри та розбавити її невеликою кількістю води, аби утворилась суміш, схожа на кашу. Тоді її можна нанести на ту частину рук, яка пече. Потім варто почекати, поки вона не висохне, після чого обережно прибрати її.

Та чи не найкращим способом боротьби з печінням залишається молоко. Ним можна також промити шкіру, яка була уражена перцем. Теж можна використати молоко, яке скисло, адже воно теж може допомогти у боротьбі з печінням.

Водночас важливо пам’ятати, що якщо жоден зі способів не допомагає, а шкіра продовжує пекти, боліти чи навіть вкривається пухирцями, тоді необхідно терміново звернутись за допомогою лікаря, який допоможе підібрати медикаментозне лікування.

Та іноді проблеми виникають не лише через прості продукти, але й звичайних маленьких комах. Читай, що робити, якщо вкусила бджола.

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