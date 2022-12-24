Пережить зиму без лишних кило: секреты, которые помогут не набрать вес

Летом, когда световой день длиннее, солнца и тепла больше, нам естественно хочется гулять, заниматься спортом, делать активности.

Зимой мы впадаем в противоположное состояние анабиоза, апатии, хронической усталости. С менее подвижным образом жизни набрать лишние килограммы проще.

А если добавить к этому набору зимних симптомов еще и стресс на фоне полномасштабного вторжения и отключений света, который можно бессознательно заедать, то от лишних кило не уйдешь.

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Однако простые правила от фитнес-тренера Марины Боржемской и самодисциплина могут помочь всегда оставаться в форме.

Почему я набираю вес? От вопроса к смене питания

Набор лишнего веса никогда не бывает беспричинным. Это такой же симптом, как боль в горле и температура при ОРВИ.

Иногда набор веса может быть признаком проблем со здоровьем, а именно функционированием гормонов. Однако чаще всего причина в твоих эмоциях.

Так что врачом может стать твоя честность с собой. Спроси себя: “Почему я набираю вес? Почему я переедаю и что заставляет меня это делать?”

Только обнаружив настоящую проблему, можно перейти к лечению. И первый шаг к стройности — это питание и режим.

Если ты не находишь времени для основных приемов пищи, то получаешь усталость, апатию, выгорание, что в результате приведет к перееданию или заеданию неприятного состояния.

Пропуская завтрак, рассказала Боржемская, ты лишаешь себя энергии, которая так необходима в течение дня. Не менее важен питательный обед, в состав которого следует включить белки, жиры и углеводы. Не забывай про ужин: хотя бы за два – три часа до сна ты должен(-на) поесть.

Чтобы сохранить стройное телосложение, вари супы и каши, готовь мясо, рыбу, употребляй овощи, а также цельнозерновые и бобовые. Также включи в рацион полезные перекусы.

Вместо печенья и конфет начни есть орешки, семена и фрукты. Тогда организм получит не только желаемые калории, но белок, жиры, клетчатку и сложные углеводы.

Пей воду

Казалось бы, тот факт, что наш организм не может жить без чистой питьевой воды знают все. Однако далеко не каждый пьет свою дневную норму — 1,5–2 л.

Когда уменьшается количество потребляемой жидкости, замедляется обмен веществ. В результате ты ощущаешь ухудшение самочувствия и замечаешь избыточный вес.

Также очень часто человек путает жажду с чувством голода. Поэтому диетологи советуют, прежде чем бежать за дополнительным перекусом или добавкой, выпить немного воды и подождать. Чаще всего после этого желание исчезает.

Спячка только для животных — двигайся

К сожалению, в зимнюю спячку могут впадать только животные. Человеку, чтобы поддерживать свои показатели жизненной энергии на достаточном уровне, нужно много двигаться.

Марина Боржемская отметила, что физическая активность не должна уменьшаться зимой. Начинай день с движения, бери родных, любимых или друзей и выходи вместе с ними на зимнюю прогулку.

Не забывай о полноценной тренировке хотя бы три раза в неделю. Если зимние виды спорта не для тебя, занимайся в зале или дома.

Теплая одежда от лишних килограммов?

Да-да, от того, в тепле ли наше тело, зависит вопрос здоровья и веса. Ведь тепло — это энергия.

Если мы мерзнем, организм посылает запрос на большее количество калорий и мы чаще чувствуем голод. Поэтому одевайся тепло и не мерзни.

Сон не для слабаков: как он влияет на вес

— При недостатке сна нарушается баланс веществ, отвечающих за ощущение голода и сытости, а в конце концов страдает метаболизм, — объяснила Боржемская. Поэтому здоровый сон очень важен для любого человека.

Наладив свое питание, ты достигнешь половины успеха в похудении, улучшишь свое самочувствие и почувствуешь больше энергии.

Однако в моменте бывает тяжело замечать за собой плохие пищевые привычки. Найти и понять их тебе поможет дневник питания. Что это такое, читай в материале.

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