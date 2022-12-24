Пережити зиму без зайвих кіло: секрети, які допоможуть не набрати вагу

Влітку, коли світловий день довший, сонця та тепла більше, нам природно хочеться гуляти, займатися спортом, робити активності тощо.

Взимку ми впадаємо у протилежний стан анабіозу, апатії, хронічної втоми. З менш рухливим способом життя набрати зайві кілограми простіше.

А якщо додати до цього набору зимових симптомів ще й стрес на тлі повномасштабного вторгнення та відключень світла, який можна несвідомо заїдати, то від зайвих кіло не втечеш.

Зараз також дивляться

Проте прості правила від фітнес-тренерки Марини Боржемської та самодисципліна можуть допомогти завжди залишатися в формі.

Чому я набираю вагу? Від питання до зміни харчування

Набір зайвої ваги ніколи не буває безпричинним. Це такий самий симптом, як і біль у горлі та температура при ГРВІ.

Інколи набір ваги справді може бути ознакою проблем зі здоров’ям, а саме функціонуванням гормонів, однак найчастіше причина у твоїх емоціях.

Тож лікарем може стати твоя чесність із собою. Запитай себе: “Чому я набираю вагу? Чому я переїдаю та що змушує мене це робити?”

Тільки після виявлення справжньої проблеми можна перейти до лікування. І переший крок до стрункості — це харчування та режим.

Якщо ти не знаходиш часу для основних прийомів їжі, то отримуєш в’ялість, втому, апатію, вигорання, що в результаті призведе до переїдань або заїдань неприємного стану.

Пропускаючи сніданок, розповіла Боржемська, ти позбавляєш себе енергії, яка так необхідна протягом дня. Не менш важливим є поживний обід, до складу якого варто включити білки, жири та вуглеводи. Не забувай про вечерю: хоча б за дві – три години до сну ти маєш поїсти.

Щоб зберегти струнку статуру, вари супи та каші, готуй м’ясо, рибу, вживай овочі, а також цільнозернові та бобові. Також включи до раціону корисні перекуси.

Замість печива і цукерок почни їсти горішки, насіння та фрукти. Тоді організм отримає не лише бажані калорії, але й білок, жири, клітковину та складні вуглеводи.

Пий воду

Здавалось би, про те, що наш організм не може жити без чистої питної води, знають усі. Однак далеко не кожен п’є свою денну норму — 1,5–2 л.

Коли зменшується кількість споживаної рідини, то сповільнюється обмін речовин. Як наслідок, ти відчуваєш погіршення самопочуття та помічаєш зайву вагу.

Також дуже часто людина плутає спрагу з почуттям голоду. Тому дієтологи радять, перш ніж бігти за додатковим перекусом чи добавкою, випити трохи води й почекати. Найчастіше після цього таке бажання зникає.

Сплячка тільки для тварин: рухайся

На жаль, у зимову сплячку можуть впадати лише тварини. Людині ж, щоб підтримувати свої показники життєвої енергії на достатньому рівні, треба чимало рухатися.

Марина Боржемська наголосила, що фізична активність не має зменшуватися взимку. Починай день з руханки, бери рідних, коханих чи друзів та виходь разом з ними на зимову прогулянку.

Не забувай про повноцінне тренування хоча б тричі на тиждень. Якщо зимові види спорту не для тебе, займайся в залі або вдома.

Теплий одяг від зайвих кілограмів?

Так-так, від того, чи в теплі наше тіло, залежить питання здоров’я та ваги. Адже тепло — це енергія.

Якщо ми мерзнемо, організм надсилає запит на більшу кількість калорій і ми частіше відчуваємо голод. Тому вдягайся тепло і не мерзни.

Сон не для слабаків: як він впливає на вагу

— При нестачі сну порушується баланс речовин, що відповідають за відчуття голоду та ситості, а зрештою страждає метаболізм, — пояснила Боржемська.

Тому здоровий сон надзвичайно важливий для будь-кого.

Налагодивши своє харчування, ти досягнеш половини успіху у схудненні, покращиш своє самопочуття та відчуєш більше енергії.

Однак в моменті буває важко помічати за собою погані харчові звички. Знайти й усвідомити їх тобі допоможе щоденник харчування. Що це таке, читай у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.