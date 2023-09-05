Ой, болит! О чем сигнализирует боль в копчике и как ее лечить

Боль в спине является признаком заболевания и сигналом о необходимости изменить стиль своей жизни или даже обратиться к врачу.

Но частой проблемой является боль в копчике. Почему болит копчик и о чем это может говорить, рассказываем дальше.

Какая бывает боль в копчике

Если болит копчик, существует вероятность проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Однако иногда дискомфорт возникает из-за воспаления других внутренних органов.

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Боль условно делят на тупую, острую и колющую. Уже по характеру боли можно примерно понять ее причину. Например, тупая боль сигнализирует о воспалении половых органов. Такая боль у женщин возникает во время менструации.

А вот острые и колющие боли сигнализируют о возможных проблемах с прямой кишкой, воспаления тазобедренных суставов.

Если болит копчик, это также может быть связано с травмой.

Почему болит копчик

травматические повреждения;

воспалительные процессы;

опухоли и опухолевидные образования;

кокцигодыния.

Причинами такой боли могут быть сидячий образ жизни, резкий удар в области копчика, роды, вывих или перелом, инфицирование ткани и воспаление, простатит.

Симптомами, при которых следует срочно обратиться к врачу, являются появление боли, кровоподтеков в области копчика, повышение температуры, изменение походки и наклоны во время сидения. Также ухудшается качество сна из-за дискомфорта.

К какому врачу обращаться с болями в копчике

Трудно назвать одного врача, который вылечит твою проблему.

При боли в копчике следует обращаться к неврологу. А уж он направит тебя к ортопеду, травматологу, гинекологу или урологу, андрологу — в зависимости от причины проблемы.

Тогда врач в зависимости от причины твоей боли назначит обследование и лечение. Тебе могут назначить рентген, ультразвуковое исследование, компьютерную и магнитно-резонансную томографию и ректальный обзор.

Лечение может назначить только врач. Оно может касаться не только костей, но и внутренних органов.

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