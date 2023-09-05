Здоров'я та краса

Ой, болить! Про що сигналізує біль у куприку та як його лікувати

Вікторія Мельник, редакторка сайту 05 Вересня 2023, 20:30
чому болить куприк
Фото: Pexels

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