Ой, болить! Про що сигналізує біль у куприку та як його лікувати

Біль у спині є ознакою захворювання та сигналом про необхідність змінити стиль свого життя або навіть звернутися до лікаря.

Та частою проблемою є біль у куприку. Чому болить куприк і про що це може свідчити, розповідаємо тобі далі.

Який буває біль у куприку

Якщо болить куприк, існує ймовірність проблеми в опорно-руховому апараті. Однак іноді дискомфорт виникає через запалення інших внутрішніх органів.

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Біль умовно ділять на тупий, гострий та колючий. Вже за характером можна приблизно зрозуміти причину болю. Наприклад, тупий біль сигналізує про запалення статевих органів. Такий біль у жінок виникає під час менструації.

А ось гострі та колючі болі сигналізують про ймовірні проблеми з прямою кишкою, запалення кульшових суглобів.

Якщо ж болить саме куприк, це також може бути пов’язано з травмою.

Чому болить куприк

травматичні ушкодження;

запальні процеси;

пухлини та пухлиноподібні утворення;

кокцигодинія.

Причинами такого болю може бути сидячий спосіб життя, різкий удар в області куприка, пологи, вивих чи перелом, інфікування тканини та запалення, простатит.

Симптомами, при яких варто терміново звернутися до лікаря, є поява болю, синців в області куприка, підвищення температури, зміна ходи та нахили під час сидіння. Також погіршується якість сну через дискомфорт.

До якого лікаря звертатися з болями у куприку

Важко назвати одного лікаря, який вилікує твою проблему.

При болю у куприку варто звертатися до невролога. А вже він направить тебе до ортопеда, травматолога, гінеколога чи уролога, андролога — залежно від причини проблеми.

Тоді лікар, залежно від причини твого болю, назначить обстеження та лікування. Тобі можуть назначити рентген, ультразвукове дослідження, комп’ютерну та магнітно-резонансну томографію, а також ректальний огляд.

Лікування може назначити лише лікар. Воно може стосуватися не лише кісток, а й внутрішніх органів.

Неприємністю також стає й біль у животі. Чому він виникає, про що свідчить та який біль що означає, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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