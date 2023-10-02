Волноваться нет причин. Или, может быть, есть? Почему хрустят и ноют суставы, когда это нормально и что делать — объясняет врач

Хруст в суставах часто беспокоит многих людей. Но стоит ли волноваться, когда твои колени, шея или пальцы издают такой неожиданный звук?

Детальнее о том, почему хрустят и ноют суставы, насколько это опасно и как отличить норму от патологии рассказал ортопед-травматолог Михаил Гринько для издания Факты ICTV. Здоровье.

Почему суставы хрустят

Большинство суставов хрустят, и это естественно. Как правило, это не признак проблем и не требует специального вмешательства или лечения.

К примеру, коленный сустав, который омывается синовиальной жидкостью во время движения, вызывает изменения в составе, температуре и давлении этой жидкости. Эти изменения могут привести к образованию газовых пузырьков, которые, лопаясь, вызывают хруст.

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В некоторых крупных суставах, как, например, в тазобедренном, возможно ощущение щелчка, которое может быть связано с перевалкой суставов. Аналогично это может происходить и в плечевых суставах.

Хрустеть могут как абсолютно здоровые, так и патологически измененные суставы, и ключевым показателем здесь есть собственные ощущения.

Как понять, что хруст в суставах нормальный

По словам Михаила Гринько, прежде всего, нужно обратить внимание на боль. Если звук не сопровождается неприятными ощущениями, то с большой вероятностью у тебя все в порядке и нет нужды в дополнительном обследовании.

Однако если хруст сопровождается болью, это может свидетельствовать о наличии определенных патологий или заболеваний. В таком случае лучше провериться у специалиста.

Как избавиться от хруста

Как уже отмечалось ранее, если хруст у тебя не вызывает дискомфорта, то во вмешательстве нет необходимости. Однако если он мешает, сосредоточьтесь на укреплении хряща. Для этого нужно повысить физическую активность

Ортопед-травматолог говорит, что желательно заняться упражнениями по укреплению мышц вокруг сустава. К примеру, если проблема в колене — внимание следует обратить на бедра и голени. Если в тазобедренном суставе — на спину и бедра, а когда в плечи — на верхнеплечевой пояс и плечи. Укрепление этих мышц поможет уменьшить хруст.

Если же хруст сопровождается болью, следует обратиться к специалисту. Иногда может потребоваться рентген, КТ, МРТ или лабораторный анализ. Все это должен назначать врач после первоначального осмотра.

Обычно при несложных случаях помогают физиотерапия и анальгетики по рекомендации врача. Более тяжелые случаи могут требовать хирургического вмешательства, — отмечает врач.

Кроме того, причиной обращения к врачу могут быть такие симптомы как припухлость в области колена, воспаление или чувство жжения.

Почему ноют суставы и что с этим делать

Если к вечеру суставы ноют, крутит ноги и ты не можешь найти удобное положение, это могут быть функциональные физиологические расстройства. Это называют синдромом беспокойных ног, который лечится неврологами с помощью медикаментов или психологически-активными веществами.

Если после пробуждения ты чувствуешь, что в суставы насыпали песка — нужно походить. Если же ты чувствуешь, что суставы ноют и тебе тяжело двигаться, но эти симптомы проходят через полчаса после сна, то, вероятнее всего, это ревматическое заболевание.

Кроме того, среди причин таких симптомов могут быть метаболические нарушения, такие как подагра, вызывающая накопление солей мочевой кислоты.

В таком случае обязательно нужно обратиться к врачу, поскольку ревматизм и подагра требуют разных методов лечения. Для подагры, например, важна диета и индивидуальное лечение, — отмечает Михаил Гринько.

Иногда такие ощущения могут быть вызваны перегрузкой от тренировки. Потому после активных занятий спортом человек может ощущать крепатуру в теле. В таком случае полезны могут быть теплые душ или ванна, теплый компресс или легкий массаж.

Профилактика хруста и нытья суставов

Ткани наших суставов, к сожалению, почти не восстанавливаются. Однако есть способы избежать ее преждевременного старения и износа. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни. Речь идет о:

отсутствие плохих привычек;

правильное питание;

надлежащий отдых;

регулярную физическую активность

Также нелишне будет проходить регулярные медицинские обследования для своевременного выявления и коррекции возможных проблем со здоровьем.

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