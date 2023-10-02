Здоров'я та краса

Хвилюватися немає причин. Чи, може, є? Чому хрустять та ниють суглоби, коли це нормально та що робити — пояснює лікар

Діана Просяник, редакторка сайту 02 Жовтня 2023, 07:00
чому хрустять суглоби
Фото: Unsplash

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