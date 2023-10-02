Хвилюватися немає причин. Чи, може, є? Чому хрустять та ниють суглоби, коли це нормально та що робити — пояснює лікар

Хрускіт у суглобах часто непокоїть багатьох людей. Та чи варто хвилюватися, коли твої коліна, шия або пальці видають такий неочікуваний звук?

Детальніше про те, чому хрустять та ниють суглоби, наскільки це небезпечно та як відрізнити норму від патології розповів ортопед-травматолог Михайло Гринько для видання Факти ICTV. Здоров’я.

Чому суглоби хрустять

Більшість суглобів хрустять, і це природно. Як правило, це не є ознакою проблем і не вимагає спеціального втручання або лікування.

Приміром, колінний суглоб, який омивається синовіальною рідиною під час руху викликає зміни в складі, температурі та тиску цієї рідини. Ці зміни можуть призвести до утворення газових бульбашок, які, лопаючись, викликають хрускіт.

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У деяких великих суглобах, як, наприклад, в кульшовому, можливе відчуття клацання, що може бути пов’язане з перевалюванням суглобів. Аналогічно це може відбуватися і в плечових суглобах.

Хрустіти можуть як абсолютно здорові, так і патологічно змінені суглоби, і ключовим показником тут є власні відчуття.

Як зрозуміти, що хрускіт у суглобах нормальний

За словами Михайла Гринька, передусім потрібно звернути увагу на біль. Якщо звук не супроводжується неприємними відчуттями, то з великою ймовірністю у тебе все в порядку, і немає потреби в додатковому обстеженні.

Однак якщо хрускіт супроводжується болем, то це може свідчити про наявність певних патологій чи захворювань. В такому випадку краще перевіритися у спеціаліста.

Як позбутися хрускоту

Як вже раніше зазначалося, якщо хрускіт у тебе не викликає дискомфорту, то втручання не потрібне. Однак якщо він заважає, зосередься на зміцненні хряща. Для цього необхідно збільшити фізичну активність.

Ортопед-травматолог каже, що бажано зайнятися вправами для зміцнення м’язів навколо суглоба. Наприклад, якщо проблема у коліні — увагу слід звернути на стегна та гомілки. Якщо у кульшовому суглобі — на спину і стегна, а коли у плечі — на верхньоплечовий пояс і плечі. Зміцнення цих м’язів допоможе зменшити хрускіт.

Якщо ж хрускіт супроводжується болем, варто звернутися до спеціаліста. Іноді може знадобитися рентген, КТ, МРТ або лабораторні аналізи. Усе це має призначати лікар після первинного огляду.

Зазвичай при нескладних випадках допомагають фізіотерапія та анальгетики за рекомендацією лікаря. Важчі випадки можуть вимагати хірургічного втручання, — зазначає лікар.

Крім того, причиною звернення до лікаря можуть бути такі симптоми як припухлість у ділянці коліна, запалення чи відчуття печіння.

Чому ниють суглоби та що з цим робити

Якщо під вечір суглоби ниють, крутить ноги і ти не можеш знайти зручне положення, це можуть бути функціональні фізіологічні розлади. Це називають синдромом неспокійних ніг, який лікується неврологами за допомогою медикаментів або ж психологічно-активними речовинами.

Якщо після пробудження ти відчуваєш ніби у суглоби насипали піску — потрібно походити. Якщо ж ти відчуваєш, що суглоби ниють і тобі важко рухатися, але ці симптоми минають через півгодини після сну, то, найімовірніше, це ревматичне захворювання.

Крім того, серед причин таких симптомів можуть бути метаболічні порушення, такі як подагра, яка викликає накопичення солей сечової кислоти.

У такому випадку обов’язково потрібно звернутися до лікаря, оскільки ревматизм і подагра вимагають різних методів лікування. Для подагри, наприклад, важлива дієта та індивідуальне лікування, — наголошує Михайло Гринько.

Іноді такі відчуття можуть бути викликані перенавантаженням від тренування. Тому після активних занять спортом людина може відчувати крепатуру в тілі. В такому випадку корисними можуть бути теплі душ чи ванна, теплий компрес чи легкий масаж.

Профілактика хрускоту та ниття суглобів

Тканини наших суглобів, на жаль, майже не відновлюються. Проте, є способи уникнути її передчасного старіння і зношування. Для цього необхідно вести здоровий спосіб життя. Йдеться про:

відсутність поганих звичок;

правильне харчування;

належний відпочинок;

регулярну фізичну активність.

Також не зайвим буде проходити регулярні медичні обстеження для своєчасного виявлення та корекції можливих проблем зі здоров’ям.

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