Опасная привычка: три причины, почему нельзя сдерживать чихание

Все знакомы с ощущением, когда очень хочется чихнуть, но в самый ответственный миг чих убегает и оставляет тебя озадаченным(-ой).

Но есть люди, которые сами лишают себя блаженного ощущения облегчения после чихания, сдерживая его. Этому есть множество причин: от благородной попытки сдержать все микробы до причудливой привычки.

Однако такая привычка может быть серьезной угрозой для здоровья, более того, привести к роковым последствиям.

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Тремя причинами, почему не стоит сдерживать чих, поделился лондонский врач общей практики Стюарт Сандерс для британского издания Express.

Как работает чихание и почему его нельзя сдерживать

Медик объяснил, что естественно человек чихает, чтобы удалить раздражители из полости носа. Однако этот дыхательный рефлекс небезопасен.

Во время чихания в организме происходит резкое повышение давления в носовых пазухах, полости носа и глотке.

Когда ты сдерживаешь чихание, рефлекс все же запускает все процессы, и поэтому ты подвергаешь себя опасности.

Не сдерживай чихи: три причины почему

Когда ты сдерживаешь дыхательный рефлекс, то давление в носовой полости и глотке увеличивается. Сосуды оказываются в зоне риска настолько, что может произойти разрыв аневризмы головного мозга.

Когда человек задерживает чихание, увеличивается давление воздуха в задней части носа. Это создает риск попадания слизи и инфекции в среднее ухо.

Это может вызвать острую глухоту, средний отит или даже разрыв барабанной перепонки.

Последним убедительным аргументом является развитие острого синусита после длительного сдерживания чихов. Это может произойти, когда повышенное давление заводит инфекцию в околоносовые пазухи.

Если ты сознательно любишь сдерживать чихание, прикрывай в этот момент рот и нос, так ты можешь хотя бы частично уберечь себя от плохих последствий.

Наш организм имеет очень тонкую организацию, поэтому малейшее неудобство, вроде плохой подушки, может вывести нас из строя. Мы рассказали о распространенных причинах утренней боли в голове после сна.

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