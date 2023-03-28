Небезпечна звичка: три причини, чому не можна стримувати чхання

Усі знайомі з відчуттям, коли дуже хочеться чхнути, але у найвідповідальнішу мить пчих тікає й лишає тебе спантеличеним(-ою).

Але є люди, які самі ж позбавляють себе блаженного відчуття полегшення після чхання, стримуючи його. Цьому є безліч причин: від благородної спроби стримати усі свої мікроби до чудернацької звички.

Однак така звичка може бути серйозною загрозою для здоров’я, ба більше, призвести до фатальних наслідків.

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Як працює чхання і чому його не можна стримувати

Медик пояснив, що природно людина чхає, щоб видалити подразники з носової порожнини. Однак цей дихальний рефлекс небезпечний.

Під час чхання в організмі відбувається різке підвищення тиску в носових пазухах, носовій порожнині й глотці.

Коли ти стримуєш чхання, рефлекс все ж запускає усі процеси, й тому ти наражаєш себе на небезпеку.

Не стримуй пчихи: три причини чому

Коли ти стримуєш дихальний рефлекс, то тиск в носовій порожнині й горлянці збільшується. Через це судини опиняються у зоні ризику настільки, що може статися розрив аневризми головного мозку.

Коли людина затримує чхання, підвищується тиск повітря в задній частині носа. Це створює ризик потрапляння слизу та інфекції в середнє вухо.

Це може спричинити гостру глухоту, середній отит або навіть розрив барабанної перетинки.

Останнім переконливим аргументом є розвиток гострого синуситу після тривалого стримування пчихів. Це може статися, коли підвищений тиск заводить інфекцію в навколоносові пазухи.

Якщо ти з тих, хто свідомо любить стримувати чхання, прикривай в цей момент рот і ніс. Так ти можеш хоча б частково вберегти себе від поганих наслідків.

Наш організм має дуже тонку організацію, тож найменша незручність, на кшталт поганої подушки, може вивести нас із ладу. Ми розповіли про поширені причини ранкового болю в голові після сну.

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