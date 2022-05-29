Подруга говорит, что нужно ощелачивать организм, так ли это? Разбираемся вместе

Кратко: не нужно! Почему? Потому что многие плохо учили в школе химию.

Популярная нынче теория гласит, что еда серьёзно влияет на наш организм. Одни продукты его закисляют. Например, яйца, мясо, молочка, всё сладкое, а ещё кофе. А другие ощелачивают. Ягоды, фрукты (даже кислющий лимон), орешки и прочее.

Мол, закисление очень опасно для нас. Поэтому нужно ощелочиться, и тогда будешь счастливо долго жить. Ведь “никакая болезнь не может существовать в щелочной среде”!

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Что такое pH

Нужно понять, что такое рН. “Пи-аш” расшифровывается как роndus Hydrogenii, дословно “вес водорода”.

Это показатель кислотности, или водородный показатель. Он описывает то, насколько тот или иной раствор кислый. Чем больше водорода у вас в растворе, тем он более кислый.

Чистая вода — это нейтральный раствор.

Если в растворе преобладает Н, это кислый раствор. Если Н мало, то щелочной. Жидкости без Н и ОН быть не может.

Кислотность желудка

Показатель кислотности у каждой системы свой. Например, в желудке у здорового человека всегда кисло. Потому что там соляная кислота.

Что бы к вам ни попадало внутрь, какие бы реакции не произошли, соляная кислота быстренько расщепит всё. И восстановится до физиологической нормы. Это называют умным словом гомеостаз.

То есть если в желудке должен быть рH 1,5, то он будет постоянно к 1,5 стремиться, без вариантов.

Вы не можете ощелочить желудок! рH желудка должен быть кислым.

Это иллюзия, что мы можем так легко влиять на кислотно-щелочной баланс! Поломать рH едой невозможно.

Если в общих чертах знать пищеварение, то ясно: никакая еда ни закислить, ни ощелочить нас не может. Гомеостаз быстро наведёт порядок. Равновесие для нашего организма — это всё!

Состояние, при котором организм сам не справляется с восстановлением баланса, вы не пропустите. Тут срочно нужна помощь врачей. В частности, при диабете может развиться ацидоз. Это смещение кислотно-щелочного баланса в кислую сторону.

Здоровое питание — это залог нашего здоровья, тем более в межсезонье. Ранее мы рассказывали, как подготовить организм к весне.