Подруга говорит, что нужно ощелачивать организм, так ли это? Разбираемся вместе

Кратко: не нужно! Почему? Потому что многие плохо учили в школе химию.
Популярная нынче теория гласит, что еда серьёзно влияет на наш организм. Одни продукты его закисляют. Например, яйца, мясо, молочка, всё сладкое, а ещё кофе. А другие ощелачивают. Ягоды, фрукты (даже кислющий лимон), орешки и прочее.
Мол, закисление очень опасно для нас. Поэтому нужно ощелочиться, и тогда будешь счастливо долго жить. Ведь “никакая болезнь не может существовать в щелочной среде”!
Нужно понять, что такое рН. “Пи-аш” расшифровывается как роndus Hydrogenii, дословно “вес водорода”.
Это показатель кислотности, или водородный показатель. Он описывает то, насколько тот или иной раствор кислый. Чем больше водорода у вас в растворе, тем он более кислый.
Чистая вода — это нейтральный раствор.
Чистая вода — это нейтральный раствор.
Если в растворе преобладает Н, это кислый раствор. Если Н мало, то щелочной. Жидкости без Н и ОН быть не может.
Показатель кислотности у каждой системы свой. Например, в желудке у здорового человека всегда кисло. Потому что там соляная кислота.
Что бы к вам ни попадало внутрь, какие бы реакции не произошли, соляная кислота быстренько расщепит всё. И восстановится до физиологической нормы. Это называют умным словом гомеостаз.
То есть если в желудке должен быть рH 1,5, то он будет постоянно к 1,5 стремиться, без вариантов.
Вы не можете ощелочить желудок! рH желудка должен быть кислым.
Вы не можете ощелочить желудок! рH желудка должен быть кислым.
Это иллюзия, что мы можем так легко влиять на кислотно-щелочной баланс! Поломать рH едой невозможно.
Если в общих чертах знать пищеварение, то ясно: никакая еда ни закислить, ни ощелочить нас не может. Гомеостаз быстро наведёт порядок. Равновесие для нашего организма — это всё!
Состояние, при котором организм сам не справляется с восстановлением баланса, вы не пропустите. Тут срочно нужна помощь врачей. В частности, при диабете может развиться ацидоз. Это смещение кислотно-щелочного баланса в кислую сторону.
Здоровое питание — это залог нашего здоровья, тем более в межсезонье. Ранее мы рассказывали, как подготовить организм к весне.