Подруга каже, що потрібно олужнювати організм, чи це так? Розбираємо разом

Коротко: не треба! Чому? Тому що багато хто погано навчав у школі хімію.

Популярна нині теорія свідчить, що їжа серйозно впливає наш організм. Одні продукти його закислюють. Наприклад, яйця, м’ясо, молочні продукти, все солодке, а ще кава. А інші вилужують. Ягоди, фрукти (навіть кислий лимон), горіхи та інше.

Мовляв, закислення дуже небезпечне для нас. Тому потрібно олужнювати організм, і тоді будеш щасливо довго жити. Адже “ніяка хвороба не може існувати в лужному середовищі”!

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Що таке рН

Потрібно зрозуміти, що таке рН. “Пі-аш” розшифровується як pondus Hydrogenii, буквально “вага водню”.

Це показник кислотності, чи водневий показник. Він визначає те, наскільки той чи інший розчин кислий. Чим більше водню у вашому розчині, тим він більш кислий.

Чиста вода — це нейтральний розчин.

Якщо в розчині переважає Н, це кислий розчин. Якщо Н мало, то лужний. Рідини без Н та ОН бути не може.

Кислотність шлунку

Показник кислотності у кожної системи свій. Наприклад, у шлунку у здорової людини завжди кисло. Бо там соляна кислота.

Що б до вас не потрапляло всередину, які б реакції не відбулися, соляна кислота швидко розщепить все. І поновиться до фізіологічної норми. Це називають розумним словом гомеостаз.

Тобто якщо в шлунку має бути рН 1,5, то він постійно до 1,5 прагнутиме, без варіантів.

Ви не можете олужнювати шлунок! рH шлунка має бути кислим.

Це ілюзія, що ми можемо так легко впливати на кислотно-лужний баланс! Поламати рH їжею неможливо.

Якщо загалом знати травлення, то ясно: жодна їжа ні закислити, ні залужити нас не може. Гомеостаз швидко наведе лад. Рівновага для нашого організму — це все!

Стан, за якого організм сам не справляється з відновленням балансу, ви не пропустите. Тут терміново потрібна допомога лікарів. Зокрема, при діабеті може розвинутись ацидоз. Це зміщення кислотно-лужного балансу у кислу сторону.

Здорове харчування — це запорука нашого здоров’я, тим паче в міжсезоння. Раніше ми розповідали, як підготувати організм до весни.