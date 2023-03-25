Просто пломба — не выход: какие анализы сдавать при проблемах с зубами

Многие не любят визиты к стоматологу. Ведь в детстве мы боимся, что будет больно, а во взрослом возрасте — что будет дорого.

Однако если регулярно поддерживать здоровье зубов и понимать, из-за чего они портятся, можно не только сохранить деньги, но и уберечься от боли.

Зубы могут портиться не только от внешних факторов, но и из-за внутренних проблем в организме. Так, например, люди, которые регулярно и качественно ухаживают за полостью рта, могут иметь проблемы с зубами или деснами.

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Так утверждает стоматолог и ортодонт Ирина Запорожец. Врач рассказала, какие анализы следует сдавать, если у тебя есть проблемы с зубами, и почему простая пломба будет недейственной.

Анализы при проблемах с зубами

Если есть проблема с зубами, то, вероятно, это свидетельствует о нарушении обменных процессов во всем организме. Потому пломба проблему не решит.

Конечно, зубы нужно лечить, но для эффективного лечения нужно понять и вылечить причину, — говорит Ирина Запорожец.

Для того чтобы найти корень проблемы, врач назначает своим пациентам следующие анализы:

Общий анализ крови. Он определит, есть ли паразитарные инвазии, вирусная нагрузка, скрытая анемия и т. д.

Он определит, есть ли паразитарные инвазии, вирусная нагрузка, скрытая анемия и т. д. Витамин D3. У многих пациентов он ниже нормы. Это может привести к проблемам с зубами, ведь этот витамин участвует в обмене кальция.

У многих пациентов он ниже нормы. Это может привести к проблемам с зубами, ведь этот витамин участвует в обмене кальция. Общий белок. Без белка строить новые клетки нашему организму сложно. Особое значение этот анализ имеет для людей, которые не едят мясо.

Ферритин. Это запас железа, без которого невозможно нормальное функционирование организма.

Это запас железа, без которого невозможно нормальное функционирование организма. Гормоны щитовидной железы. Основной анализ для определения уровня этих гормонов — ТТГ. Однако можно посмотреть на анализы Т3 и Т4.

Основной анализ для определения уровня этих гормонов — ТТГ. Однако можно посмотреть на анализы Т3 и Т4. Ионизированный кальций. Анализ следует рассматривать в комплексе с другими, ведь сам он ничего не покажет.

Если рассматривать анализ в комплексе, можно узнать, какие дозы витамина D будут допустимы для человека.

Витамин D может увеличить количество кальция в крови, причем дать нагрузку на отложение солей на стенках сосудов, а это уже плохо, — говорит врач

Витамин B12. Этот анализ следует рассматривать в контексте железодефицитной анемии. Ведь обмен железа важен для зубов.

Этот анализ следует рассматривать в контексте железодефицитной анемии. Ведь обмен железа важен для зубов. Уровень глюкозы. Сахарный диабет тоже оказывает влияние на обменные процессы. Сдавать такой анализ нужно хотя бы раз в два – три года.

Когда нужно сдавать анализы?

Врач отметила, чтобы получить точные результаты, ты должен(-на) быть здоров(-а). После болезни должно пройти не менее двух недель. Также для чётких результатов нельзя принимать никаких препаратов пред анализами.

Ирина Запорожец предостерегает, что после получения результатов не следует заниматься самолечением. Обратись к своему врачу, чтобы он профессионально назначил лечение.

Если взрослые могут идентифицировать, когда их что-то беспокоит, то ребенок может не обратить внимание на проблемы с зубами. Мы рассказали, когда нужно совершить первый визит к стоматологу.

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