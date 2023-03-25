Просто пломба — не выход: какие анализы сдавать при проблемах с зубами

Многие не любят визиты к стоматологу. Ведь в детстве мы боимся, что будет больно, а во взрослом возрасте — что будет дорого.
Однако если регулярно поддерживать здоровье зубов и понимать, из-за чего они портятся, можно не только сохранить деньги, но и уберечься от боли.
Зубы могут портиться не только от внешних факторов, но и из-за внутренних проблем в организме. Так, например, люди, которые регулярно и качественно ухаживают за полостью рта, могут иметь проблемы с зубами или деснами.
Так утверждает стоматолог и ортодонт Ирина Запорожец. Врач рассказала, какие анализы следует сдавать, если у тебя есть проблемы с зубами, и почему простая пломба будет недейственной.
Если есть проблема с зубами, то, вероятно, это свидетельствует о нарушении обменных процессов во всем организме. Потому пломба проблему не решит.
Конечно, зубы нужно лечить, но для эффективного лечения нужно понять и вылечить причину, — говорит Ирина Запорожец.
Конечно, зубы нужно лечить, но для эффективного лечения нужно понять и вылечить причину, — говорит Ирина Запорожец.
Для того чтобы найти корень проблемы, врач назначает своим пациентам следующие анализы:
Если рассматривать анализ в комплексе, можно узнать, какие дозы витамина D будут допустимы для человека.
Витамин D может увеличить количество кальция в крови, причем дать нагрузку на отложение солей на стенках сосудов, а это уже плохо, — говорит врач
Витамин D может увеличить количество кальция в крови, причем дать нагрузку на отложение солей на стенках сосудов, а это уже плохо, — говорит врач
Врач отметила, чтобы получить точные результаты, ты должен(-на) быть здоров(-а). После болезни должно пройти не менее двух недель. Также для чётких результатов нельзя принимать никаких препаратов пред анализами.
Ирина Запорожец предостерегает, что после получения результатов не следует заниматься самолечением. Обратись к своему врачу, чтобы он профессионально назначил лечение.
Если взрослые могут идентифицировать, когда их что-то беспокоит, то ребенок может не обратить внимание на проблемы с зубами. Мы рассказали, когда нужно совершить первый визит к стоматологу.
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