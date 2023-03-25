Просто пломба — не вихід: які аналізи здавати при проблемах з зубами

Багатьом не подобаються візити до стоматолога. В дитинстві ми боїмося, що буде боляче, а в дорослому віці — що буде дорого.

Однак якщо регулярно підтримувати здоров’я зубів та розуміти, через що вони псуються, можна не лише зберегти гроші, а й вберегтися від болю.

Зуби можуть псуватися не лише від зовнішніх чинників, а й через внутрішні проблеми в організмі. Так, наприклад, люди, які регулярно та якісно доглядають за ротовою порожниною, можуть мати проблеми з зубами чи яснами.

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Так стверджує стоматологиня та ортодонт Ірина Запорожець. Лікарка розповіла, які аналізи слід здавати, якщо у тебе є проблеми з зубами, й чому проста пломба буде недієвою.

Аналізи при проблемах з зубами

Якщо є проблема з зубами, то, імовірно, це свідчить про порушення обмінних процесів у всьому організмі. Тому пломба проблему не вирішить.

Звісно, зуби полікувати треба, але для ефективного лікування треба зрозуміти та вилікувати причину, — каже Ірина Запорожець.

Для того щоб знайти корінь проблеми, лікарка призначає своїм пацієнтам такі аналізи:

Загальний аналіз крові. Він визначить, чи є паразитарні інвазії, вірусне навантаження, прихована анемія тощо.

Він визначить, чи є паразитарні інвазії, вірусне навантаження, прихована анемія тощо. Вітамін D3. У багатьох пацієнтів він нижчий за норму. Це може призвести до проблем з зубами, адже цей вітамін бере участь в обміні кальцію.

У багатьох пацієнтів він нижчий за норму. Це може призвести до проблем з зубами, адже цей вітамін бере участь в обміні кальцію. Загальний білок. Без білка будувати нові клітини нашому організму складно. Особливе значення цей аналіз має для людей, які не їдять м’ясо.

Феритин. Це запас заліза, без якого неможливе нормальне функціонування організму.

Це запас заліза, без якого неможливе нормальне функціонування організму. Гормони щитоподібної залози. Основний аналіз для визначення рівня цих гормонів — ТТГ. Однак також можна подивитися на аналізи Т3 та Т4.

Основний аналіз для визначення рівня цих гормонів — ТТГ. Однак також можна подивитися на аналізи Т3 та Т4. Іонізований кальцій. Аналіз треба розглядати в комплексі з іншими, адже сам він нічого не покаже. Тож якщо розглядати аналіз в комплексі, можна дізнатися, які дози вітаміну D не зашкодять людині.

Вітамін D може збільшити кількість кальцію в крові, причому дати навантаження на відкладення солей на стінках судин, а це вже погано, — каже лікарка

Вітамін B12. Цей аналіз слід дивитися в контексті залізодефіцитної анемії. Адже обмін заліза є важливим для зубів.

Цей аналіз слід дивитися в контексті залізодефіцитної анемії. Адже обмін заліза є важливим для зубів. Рівень глюкози. Цукровий діабет теж впливає на обмінні процеси. Здавати такий аналіз треба хоча б один раз на два – три роки.

Коли треба здавати аналізи?

Лікарка зазначила, що аналізи можна здавати не завжди. Щоб отримати точні результати, ти маєш бути здоровим(-ою). Після хвороби має пройти щонайменше два тижні. Також для точних результатів не можна приймати жодних препаратів.

Ірина Запорожець застерігає, що після отримання результатів не слід займатися самолікуванням. Звернися до свого лікаря, щоб він фахово призначив лікування.

Якщо дорослі можуть ідентифікувати, коли їх щось турбує, то дитина може не звернути увагу на проблеми з зубами. Ми розповіли, коли потрібно здійснити перший візит до стоматолога.

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