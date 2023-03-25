Просто пломба — не вихід: які аналізи здавати при проблемах з зубами

Багатьом не подобаються візити до стоматолога. В дитинстві ми боїмося, що буде боляче, а в дорослому віці — що буде дорого.
Однак якщо регулярно підтримувати здоров’я зубів та розуміти, через що вони псуються, можна не лише зберегти гроші, а й вберегтися від болю.
Зуби можуть псуватися не лише від зовнішніх чинників, а й через внутрішні проблеми в організмі. Так, наприклад, люди, які регулярно та якісно доглядають за ротовою порожниною, можуть мати проблеми з зубами чи яснами.
Так стверджує стоматологиня та ортодонт Ірина Запорожець. Лікарка розповіла, які аналізи слід здавати, якщо у тебе є проблеми з зубами, й чому проста пломба буде недієвою.
Якщо є проблема з зубами, то, імовірно, це свідчить про порушення обмінних процесів у всьому організмі. Тому пломба проблему не вирішить.
Звісно, зуби полікувати треба, але для ефективного лікування треба зрозуміти та вилікувати причину, — каже Ірина Запорожець.
Звісно, зуби полікувати треба, але для ефективного лікування треба зрозуміти та вилікувати причину, — каже Ірина Запорожець.
Для того щоб знайти корінь проблеми, лікарка призначає своїм пацієнтам такі аналізи:
Вітамін D може збільшити кількість кальцію в крові, причому дати навантаження на відкладення солей на стінках судин, а це вже погано, — каже лікарка
Вітамін D може збільшити кількість кальцію в крові, причому дати навантаження на відкладення солей на стінках судин, а це вже погано, — каже лікарка
Лікарка зазначила, що аналізи можна здавати не завжди. Щоб отримати точні результати, ти маєш бути здоровим(-ою). Після хвороби має пройти щонайменше два тижні. Також для точних результатів не можна приймати жодних препаратів.
Ірина Запорожець застерігає, що після отримання результатів не слід займатися самолікуванням. Звернися до свого лікаря, щоб він фахово призначив лікування.
Якщо дорослі можуть ідентифікувати, коли їх щось турбує, то дитина може не звернути увагу на проблеми з зубами. Ми розповіли, коли потрібно здійснити перший візит до стоматолога.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telrgram-канал.