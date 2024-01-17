Программа медицинских гарантий на 2024 год: что покрывает и чем может помочь

Несмотря на все вызовы войны, Программа медицинских гарантий не только продолжает действовать в 2024 году, но и расширяет список гарантированных медицинских услуг.

В этом году бюджет программы составит более 159 млрд гривен. Из них 5,2 млрд. гривен пойдут на реимбурсацию (выплата компенсаций за потраченные средства, — ред.) лекарственных средств. Таким образом, по сравнению с 2023 годом расходы на здравоохранение возрастут на 31 млрд грн.

Какие виды медицинской помощи охватывает Программа медицинских гарантий

Программа включает все основные виды медицинской помощи: первичную, экстренную, специализированную помощь, паллиативную помощь и реабилитацию в сфере здравоохранения. Также в нее входит медицинская помощь детям до 16 лет и пособия по беременности и родам.

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Что нового в Программе медицинских гарантий на 2024 год

В 2024 году программа медицинских гарантий будет сфокусирована на восстановлении здоровья. Речь идет об услугах по реабилитации. Также в фокусе будет психическое здоровье.

Появятся в программе и новые направления как лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий и трансплантации.

Таким образом, в 2024 году Программа медицинских гарантий будет состоять из 44 пакетов медицинских услуг вместе с тремя новыми:

Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro). Лечение взрослых и детей методом трансплантации органов. Лечение взрослых и детей методом трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Кроме того, в этом году планируется расширение перечня лекарства, которое пациенты смогут получить безвозмездно или с частичной доплатой, для лечения по направлению расстройства психики и поведения.

Также ежегодно по программе можно пройти бесплатно следующие обследования:

маммография;

гистероскопия;

эзофагогастродуоденоскопия;

колоноскопия;

цистоскопия;

бронхоскопия.

Кому гарантированы услуги ПМГ

Воспользоваться преимуществами Программы медицинских гарантий могут граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на украинской территории, нуждающиеся в дополнительной защите или признанные беженцами.

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