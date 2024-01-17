Програма медичних гарантій на 2024 рік: що покриває та чим може допомогти

Попри усі виклики війни, Програма медичних гарантій не лише продовжує діяти у 2024 році, але й розширює список гарантованих медичних послуг.
Цьогоріч бюджет програми буде становити понад 159 млрд гривень. З них 5,2 млрд гривень підуть на реімбурсацію (виплата компенсацій за витрачені кошти, — ред.) лікарських засобів. Таким чином у порівнянні з 2023 роком видатки на охорону здоров’я зростуть на 31 млрд грн.
Програма охоплює всі основні види медичної допомоги: первинну, екстрену, спеціалізовану допомогу, паліативну допомогу та реабілітацію у сфері охорони здоров’я. Також до неї входить медична допомога дітям до 16 років та допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.
У 2024 році Програма медичних гарантій буде сфокусована на відновленні здоров’я. Йдеться зокрема про послуги з реабілітації. Також у фокусі буде психічне здоров’я.
З’являться у програмі й наві напрямки як лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій та трансплантація.
Таким чином, у 2024 році Програма медичних гарантій буде складатись з 44 пакетів медичних послуг разом з трьома новими:
Крім того, цьогоріч планується розширення переліку ліків, які пацієнти зможуть отримати безоплатно або з частковою доплатою, для лікування за напрямом розлади психіки та поведінки.
Також щороку за програмою можна пройти безоплатно наступні обстеження:
Скористатись перевагами Програми медичних гарантій можуть громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на українській території, потребують додаткового захисту або ж яких визнано біженцями.
Не пощастило травмуватись взимку? Читай, як отримати безкоштовну медичну допомогу в Україні.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.