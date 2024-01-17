Програма медичних гарантій на 2024 рік: що покриває та чим може допомогти

Попри усі виклики війни, Програма медичних гарантій не лише продовжує діяти у 2024 році, але й розширює список гарантованих медичних послуг.

Цьогоріч бюджет програми буде становити понад 159 млрд гривень. З них 5,2 млрд гривень підуть на реімбурсацію (виплата компенсацій за витрачені кошти, — ред.) лікарських засобів. Таким чином у порівнянні з 2023 роком видатки на охорону здоров’я зростуть на 31 млрд грн.

Які види медичної допомоги охоплює Програма медичних гарантій

Програма охоплює всі основні види медичної допомоги: первинну, екстрену, спеціалізовану допомогу, паліативну допомогу та реабілітацію у сфері охорони здоров’я. Також до неї входить медична допомога дітям до 16 років та допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

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Що нового у Програмі медичних гарантій на 2024 рік

У 2024 році Програма медичних гарантій буде сфокусована на відновленні здоров’я. Йдеться зокрема про послуги з реабілітації. Також у фокусі буде психічне здоров’я.

З’являться у програмі й наві напрямки як лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій та трансплантація.

Таким чином, у 2024 році Програма медичних гарантій буде складатись з 44 пакетів медичних послуг разом з трьома новими:

Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro). Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів. Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

Крім того, цьогоріч планується розширення переліку ліків, які пацієнти зможуть отримати безоплатно або з частковою доплатою, для лікування за напрямом розлади психіки та поведінки.

Також щороку за програмою можна пройти безоплатно наступні обстеження:

мамографія;

гістероскопія;

езофагогастродуоденоскопія;

колоноскопія;

цистоскопія;

бронхоскопія.

Кому гарантовані послуги ПМГ

Скористатись перевагами Програми медичних гарантій можуть громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на українській території, потребують додаткового захисту або ж яких визнано біженцями.

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