Более 50 тыс. украинцев имеют рак прямой кишки. Что следует знать о симптомах и лечении заболевания

Тысячи людей в Украине каждый год узнают о страшном диагнозе — раке. Одним из распространённых его видов является рак прямой кишки. В материале мы подробно расскажем о симптомах, методах диагностики и лечения, а также о факторах, провоцирующих болезнь.

Рак прямой кишки: симптомы

По статистике украинского канцер-реестра за 2021 год, ежегодно в Украине регистрируют около 7150 новых случаев рака прямой кишки. 22% людей, узнавших о диагнозе, не прожили больше года. На учете в Украине более 50 тыс. человек с раком прямой кишки.

В Национальном институте рака США рассказали больше о симптомах и диагностике рака прямой кишки. При таком заболевании образуются злокачественные раковые клетки в тканях прямой кишки.

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Увеличивать риск рака прямой кишки могут следующие симптомы и действия:

семейная история болезни — если у ближайших членов семьи был рак толстой или прямой кишки, яичников;

аномальные колоректальные полипы;

генетические изменения, повышающие риски семейного аденоматозного полипоза или синдрома Линча;

болезнь Крона или хронический язвенный колит более восьми лет;

более трех порций алкоголя в день;

курение;

пожилой возраст;

ожирение.

Симптомами, которые могут указывать на рак прямой кишки, являются:

кровь в стулах;

изменение “привычек” кишечника;

запор, диарея;

ощущение неполного опорожнения;

боли в животе, спазмы и вздутие;

смена аппетита;

потеря веса без причины;

усталость.

Диагностика и лечение рака прямой кишки

Для диагностики рака прямой кишки используются ректальное пальцевое исследование или колоноскопия. Также проверяют признаки болезни с помощью следующих исследований: биопсия, тест на иммуногистохимию, тесты гена СЕА, тест MSI.

Повышают шансы на выживание своевременное выявление болезни — чем меньше стадия, тем проще лечение. А также операбельность опухоли.

После установления диагноза пациенту производят обследование других частей организма, чтобы убедиться, что рак не распространился на другие органы.

Для лечения применяются операции, лучевая терапия, химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия. Остальные виды лечения сейчас на этапе клинических исследований.

Раньше мы рассказывали, как диагностировать рак на ранних стадиях.

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