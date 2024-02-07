Понад 50 тис. українців мають рак прямої кишки. Що варто знати про симптоми та лікування захворювання

Тисячі людей в Україні щороку дізнаються про страшний діагноз — рак. Одним із поширених його видів є рак прямої кишки. У матеріалі ми детально розповімо про симптоми, методи діагностики та лікування, а також про фактори, що провокують хворобу.
За статистикою українського канцер-реєстра за 2021, щороку в Україні реєструють близько 7150 нових випадків раку прямої кишки. 22% людей, що дізналися про діагноз, не прожили понад рік. На обліку в Україні понад 50 тис. людей з раком прямої кишки.
У Національному інституті раку США розповіли більше про симптоми та діагностику раку прямої кишки. Під час такого захворювання утворюються злоякісні ракові клітини у тканинах прямої кишки.
Збільшувати ризики раку прямої кишки можуть такі симптоми та дії:
Симптомами, що можуть вказувати на рак прямої кишки, є такі:
Для діагностики раку прямої кишки використовується пальцеве ректальне дослідження або колоноскопія. Також перевіряють ознаки хвороби за допомогою таких досліджень: біопсія, тест на імуногістохімію, тести гена СЕА, тест MSI.
Підвищують шанси на виживання своєчасне виявлення хвороби — чим раніша стадія, тим простіше лікування. А також операбельність пухлини.
Після встановлення діагнозу пацієнту роблять обстеження інших частин організму, щоб переконатися, що рак не поширився на інші органи.
Для лікування застосовуються: операції, променева терапія, хімієтерапія, таргетна терапія, імунотерапія. Інші види лікування зараз на етапі клінічних досліджень.
Раніше ми розповідали, як діагностувати рак на ранніх стадіях.
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