Понад 50 тис. українців мають рак прямої кишки. Що варто знати про симптоми та лікування захворювання

Тисячі людей в Україні щороку дізнаються про страшний діагноз — рак. Одним із поширених його видів є рак прямої кишки. У матеріалі ми детально розповімо про симптоми, методи діагностики та лікування, а також про фактори, що провокують хворобу.

Рак прямої кишки: симптоми

За статистикою українського канцер-реєстра за 2021, щороку в Україні реєструють близько 7150 нових випадків раку прямої кишки. 22% людей, що дізналися про діагноз, не прожили понад рік. На обліку в Україні понад 50 тис. людей з раком прямої кишки.

У Національному інституті раку США розповіли більше про симптоми та діагностику раку прямої кишки. Під час такого захворювання утворюються злоякісні ракові клітини у тканинах прямої кишки.

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Збільшувати ризики раку прямої кишки можуть такі симптоми та дії:

родинна історія хвороби — якщо хтось із найближчих членів родини мав рак товстої чи прямої кишки, яєчників;

аномальні колоректальні поліпи;

генетичні зміни, що підвищують ризики сімейного аденоматозного поліпозу чи синдрому Лінча;

хвороба Крона чи хронічний виразковий коліт понад вісім років;

понад три порції алкоголю на день;

куріння;

літній вік;

ожиріння.

Симптомами, що можуть вказувати на рак прямої кишки, є такі:

кров у випорожненнях;

зміна “звичок” кишківника;

запор, діарея;

відчуття неповного випорожнення;

болі у животі, спазми та здуття;

зміна апетиту;

втрата ваги без причини;

утома.

Діагностика та лікування раку прямої кишки

Для діагностики раку прямої кишки використовується пальцеве ректальне дослідження або колоноскопія. Також перевіряють ознаки хвороби за допомогою таких досліджень: біопсія, тест на імуногістохімію, тести гена СЕА, тест MSI.

Підвищують шанси на виживання своєчасне виявлення хвороби — чим раніша стадія, тим простіше лікування. А також операбельність пухлини.

Після встановлення діагнозу пацієнту роблять обстеження інших частин організму, щоб переконатися, що рак не поширився на інші органи.

Для лікування застосовуються: операції, променева терапія, хімієтерапія, таргетна терапія, імунотерапія. Інші види лікування зараз на етапі клінічних досліджень.

Раніше ми розповідали, як діагностувати рак на ранніх стадіях.

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