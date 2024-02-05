130 тис. українців щороку дізнаються цей діагноз. Що відомо про схильність до раку і як зменшити ризики

За офіційними даними, щороку в Україні діагностують 130 тис. онкозахворювань. Це цифра за 2021 рік. Рак у світі є другим за смертністю серед захворювань. Лікарка-онкологиня Галина Майструк розповіла телеведучому Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону про схильність людей до онкологічних захворювань та все, що слід знати про рак.

130 тисяч випадків щороку: що варто знати про онкологію та раннє лікування

Гінекологиня-онкологиня, менеджерка україно-швейцарського проекту Діємо для здоров’я Галина Майструк каже, факторами ризику, які першочергово впливають на онкозахворювання, є поведінка (шкідливі звички) та довкілля, ментальне здоров’я, соціальні умови, доступ до медицини.

Логіка проста: чим раніше діагностується захворювання — тим більше шансів, що лікування буде не таким довгим і важким, більше шансів на видужання, — каже онкологиня.

За останні роки в лікуванні онкології з’явилося кілька рушійних тестів. Три найголовніших, які застосовуються сьогодні в Україні: мамографія, скринінг раку шийки матки, цитологічні тести.

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Галина Майструк наголосила, вакцинація проти вірусу папіломи людини дозволяє краще захистити від ризику раку шийки матки. Відвідувати лікарів та здавати аналізи потрібно раз на рік.

В Європі, де гарантують високу якість і доступність досліджень, людям рекомендують проходити лікарів та відповідні дослідження раз на три роки. Україна також йде до такої схеми. Адже профілактика дешевша за лікування.

Для чоловіків частими є рак простати, передміхурової залози, шлунку, легень. Єдиного рекомендованого тесту немає, але чоловікам, аби дбати про своє здоров’я, потрібно відвідувати уролога раз на рік.

У жінок та чоловіків дуже різна структура захворюваності, різна локалізація. У чоловіків більше страждає і сечовий міхур, і нирки.

Гінекологиня-онкологиня Галина Майструк каже, потрібно звертатися до лікарів за будь-якого дискомфорту та скарг. Також лікарка звертає увагу на те, що найкращою профілактикою онкології є здоровий спосіб життя та відмова від шкідливих звичок, а не пігулки з аптек.

Здоровий спосіб життя знижує фактор ризику захворювання на онкологію до 30%.

Раніше ми розповідали, як діагностувати рак на ранніх стадіях.

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