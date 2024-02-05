130 тыс. украинцев каждый год узнают этот диагноз. Что известно о склонности к раку и как уменьшить риски

По официальным данным, каждый год в Украине диагностируется 130 тыс. онкозаболеваний. Это цифра за 2021 год. Рак в мире является вторым по смертности среди заболеваний. Врач-онколог Галина Майструк рассказала телеведущему Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона о склонности людей к онкологическим заболеваниям и все, что нужно знать о раке.

130 тыс. случаев каждый год: что следует знать об онкологии и раннем лечении

Гинеколог-онколог менеджер украино-швейцарского проекта Действуем для здоровья Галина Майструк говорит, что факторами риска, которые в первую очередь влияют на онкозаболевания, являются поведение (вредные привычки) и окружающая среда, ментальное здоровье, социальные условия, доступ к медицине.

Логика проста: чем раньше диагностируется заболевание — тем больше шансов, что лечение будет не таким длинным и тяжелым, больше шансов на выздоровление, — говорит онколог.

В последние годы в лечении онкологии появилось несколько важных тестов. Три самых главных, применяемых сегодня в Украине: маммография, скрининг рака шейки матки, цитологические тесты.

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Галина Майструк подчеркнула, что вакцинация против вируса папилломы человека позволяет лучше защитить от риска рака шейки матки. Посещать врачей и сдавать анализы нужно раз в год.

В Европе, где гарантируют высокое качество и доступность исследований, людям рекомендуют проходить врачей и соответствующие исследования раз в три года. Украина тоже идет к такой схеме. Ведь профилактика дешевле лечения.

Для мужчин частыми являются рак простаты, предстательной железы, желудка, легких. Единого рекомендованного теста нет, но мужчинам, чтобы заботиться о своем здоровье, нужно посещать уролога раз в год.

У женщин и мужчин очень разная структура заболеваемости, разная локализация. У мужчин больше страдает и мочевой пузырь, и почки.

Гинеколог-онколог Галина Майструк говорит, что нужно обращаться к врачам при любом дискомфорте и жалобах. Также врач обращает внимание на то, что лучшей профилактикой онкологии является здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек, а не таблетки из аптек.

Здоровый образ жизни снижает фактор риска заболевания онкологией до 30%.

Раньше мы рассказывали, как диагностировать рак на ранних стадиях.

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