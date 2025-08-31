Новый анализ крови замечает рак яичников еще до появления симптомов

Новое исследование, проведенное учеными из Манчестерского и Колорадского университетов, показало, что простой анализ крови в сочетании с технологиями машинного обучения может стать настоящим прорывом в ранней диагностике рака яичников.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Разработанный биотехнологической компанией AOA Dx анализ крови продемонстрировал исключительно высокую точность в выявлении рака яичников, даже на начальных стадиях заболевания.

Как работает новый метод

Учёные проанализировали 832 образца крови, полученные от пациенток с такими симптомами, как боль в тазовой области и вздутие живота. Тест ищет в крови специфические следы, оставленные раковыми клетками, даже когда опухоль ещё очень мала.

Эти следы — это крошечные фрагменты, содержащие особую комбинацию липидов (жироподобных молекул) и белков. По словам разработчиков AOA Dx, их сочетание формирует уникальный биологический отпечаток, характерный именно для рака яичников.

Результаты исследования подтвердили высокую эффективность нового теста.

В образцах, проанализированных в университете Колорадо, точность выявления рака составила 93% для всех стадий и 91% для ранних стадий.

В Манчестерском университете показатели были не менее впечатляющими: 92% общей точности и 88% для ранних стадий.

Алекс Фишер, операционный директор AOA Dx, отметил, что этот тест способен выявлять заболевание гораздо раньше и с большей точностью, чем существующие сегодня методы.

Профессор Эмма Кросби из Манчестерского университета подчеркнула, что технология AOA Dx обладает огромным потенциалом для улучшения ухода за пациентками и повышения эффективности лечения.

Следующим шагом станут дополнительные клинические испытания, которые помогут интегрировать эту технологию в систему здравоохранения.

Ранняя диагностика рака яичников имеет решающее значение, поскольку симптомы часто неспецифичны, что затрудняет своевременное выявление заболевания. Новый анализ крови может дать врачам мощный инструмент для быстрого и точного скрининга.

Интересно, что ученые также обнаружили, что определенные штаммы кишечной палочки могут оставлять токсический след в ДНК еще в детстве, а через десятилетия потенциально способствовать развитию онкологических заболеваний.

