Новий аналіз крові помічає рак яєчників ще до появи симптомів

Нове дослідження, проведене науковцями з Манчестерського та Колорадського університетів, показало, що простий аналіз крові в поєднанні з технологіями машинного навчання може стати справжнім проривом у ранній діагностиці раку яєчників.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Аналіз крові, розроблений біотехнологічною компанією AOA Dx, продемонстрував надзвичайно високу точність у виявленні раку яєчників, навіть на початкових стадіях.

Як працює новий метод

Учені проаналізували 832 зразки крові, отримані від пацієнток, які мали такі симптоми, як біль у тазу та здуття живота. Тест шукає в крові специфічні сліди, залишені раковими клітинами, навіть коли пухлина ще дуже мала.

Ці сліди — це крихітні фрагменти, що містять особливу комбінацію ліпідів (жироподібних молекул) і білків. За словами розробників AOA Dx, їхнє поєднання утворює унікальний біологічний відбиток пальця, характерний саме для раку яєчників.

Результати дослідження підтвердили високу ефективність нового тесту.

У зразках, проаналізованих в університеті Колорадо, точність виявлення раку становила 93% для всіх стадій і 91% для ранніх стадій. У Манчестерському університеті показники були не менш вражаючими: 92% загальної точності та 88% для ранніх стадій.

Алекс Фішер, операційний директор AOA Dx, зазначив, що цей тест може виявляти захворювання набагато раніше і з більшою точністю, ніж існуючі сьогодні методи.

Професорка Емма Кросбі з Манчестерського університету підкреслила, що технологія AOA Dx має величезний потенціал для покращення догляду за пацієнтками та результатів лікування.

Наступним кроком стануть додаткові клінічні випробування, які допоможуть інтегрувати цю технологію в систему охорони здоров’я.

Рання діагностика раку яєчників має вирішальне значення, адже симптоми часто є неспецифічними, що ускладнює своєчасне виявлення захворювання. Новий аналіз крові може дати лікарям потужний інструмент для швидкого і точного скринінгу.

