При проблемах с суставами, артиртах и не только. Кто такой ревматолог и когда к нему надо обращаться

Ревматолог — это не тот врач, к которому большинство людей привыкли ходить просто для регулярной проверки своего здоровья. Как правило, к этому специалисту обращаются при наличии определенных проблем. Но далеко не все знают, какие заболевания лечит ревматолог и когда к нему нужно обращаться.

А подробнее о том рассказали в SIM Health & Medicine.

Ревматолог: что лечит и что это за специалист

Ревматологи — это специалисты в области терапии или педиатрии, получившие специальное образование в выявлении и лечении артритов, заболеваний суставов, мышечной ткани и костей, в том числе воспалительных и аутоиммунных состояний.

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Когда обращаться к ревматологу

Если ты чувствуешь боль, неудобство, отечность или деформацию суставов, особенно утром.

При боли или слабости в мышцах.

Если тебя беспокоит спинная боль в начале дня.

В случае повышенной температуры в течение длительного времени без очевидной причины.

Если на коже или слизистых оболочках появляются сыпь, болезненные образования, язвы, или ты заметил(-ла) утолщение кожи и отеки.

Если наблюдаются непонятные изменения в функционировании почек, проблемы с легкими, снижение количества лейкоцитов или тромбоцитов, сухость во рту или глазах, или неспровоцированные тромбозы у молодых пациентов.

Подготовка к визиту к ревматологу

Перед тем, как идти на консультацию к ревматологу, следует подготовиться и взять с собой все предыдущие медицинские заключения, включая снимки рентгена, результаты УЗИ, МРТ, а также историю лечений и консультаций.

Во время первой встречи с врачом важно предоставить как можно больше информации. Речь идет о:

Детализированную историю твоего заболевания и сопутствующих патологий. Полный перечень медикаментов, которые ты принимал(-ла) или сейчас принимаешь, с точной дозировкой и оценкой результативности от предыдущего лечения. Информацию об аллергических реакциях или непереносимости лекарств. Твою медицинскую историю, в том числе болезни, операции, травмы. Семейную историю болезней, особенно интересует наличие ревматических или аутоиммунных заболеваний среди близких.

Как проходит прием у врача

Ревматолог проведет полный осмотр, оценит общее самочувствие, проведет пальпацию всех лимфатических узлов, щитовидной железы и живота. Также специалист прослушает твои легкие и сердце, проверит пульс, осмотрит состояние кожи, ногтей и слизистые оболочки.

Кроме того, врач сосредоточит внимание на состоянии суставов, изучит диапазон движений и функциональность каждого сустава. Возможно, пациенты будут удивлены тем фактом, что на приеме у ревматолога нужно будет полностью раздеться, несмотря на то, что может болеть только один сустав.

Но это позволяет врачу получить объективную картину состояния здоровья, что является важным, учитывая системное привлечение, присущее для ревматических заболеваний.

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