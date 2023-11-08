При проблемах с суставами, артиртах и не только. Кто такой ревматолог и когда к нему надо обращаться

Ревматолог — это не тот врач, к которому большинство людей привыкли ходить просто для регулярной проверки своего здоровья. Как правило, к этому специалисту обращаются при наличии определенных проблем. Но далеко не все знают, какие заболевания лечит ревматолог и когда к нему нужно обращаться.
А подробнее о том рассказали в SIM Health & Medicine.
Ревматологи — это специалисты в области терапии или педиатрии, получившие специальное образование в выявлении и лечении артритов, заболеваний суставов, мышечной ткани и костей, в том числе воспалительных и аутоиммунных состояний.
Перед тем, как идти на консультацию к ревматологу, следует подготовиться и взять с собой все предыдущие медицинские заключения, включая снимки рентгена, результаты УЗИ, МРТ, а также историю лечений и консультаций.
Во время первой встречи с врачом важно предоставить как можно больше информации. Речь идет о:
Ревматолог проведет полный осмотр, оценит общее самочувствие, проведет пальпацию всех лимфатических узлов, щитовидной железы и живота. Также специалист прослушает твои легкие и сердце, проверит пульс, осмотрит состояние кожи, ногтей и слизистые оболочки.
Кроме того, врач сосредоточит внимание на состоянии суставов, изучит диапазон движений и функциональность каждого сустава. Возможно, пациенты будут удивлены тем фактом, что на приеме у ревматолога нужно будет полностью раздеться, несмотря на то, что может болеть только один сустав.
Но это позволяет врачу получить объективную картину состояния здоровья, что является важным, учитывая системное привлечение, присущее для ревматических заболеваний.
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