При проблемах із суглобами, артриті і не тільки. Хто такий ревматолог та коли до нього треба звертатися

Ревматолог — це не той лікар, до якого більшість людей звикли ходити просто для регулярної перевірки здоров’я. Як правило, до цього спеціаліста звертаються за наявності певних проблем. Але далеко не усі знають, які захворювання лікує ревматолог та коли до нього потрібно звертатися.
А детальніше про це розповіли у SIM Health & Medicine.
Ревматологи — це фахівці у сфері терапії або педіатрії, які здобули спеціальну освіту у виявленні та лікуванні артритів, захворювань суглобів, м’язової тканини та кісток, у тому числі запальних та аутоімунних станів.
Перед тим, як йти на консультацію до ревматолога, слід підготуватися і взяти з собою усі попередні медичні висновки, включно зі знімками рентгена, результатами УЗД, МРТ, а також історію лікувань і консультацій.
Під час першої зустрічі з лікарем важливо надати якнайбільше інформації. Йдеться про:
Ревматолог проведе повний огляд, оцінить загальне самопочуття, проведе пальпацію всіх лімфатичних вузлів, щитоподібної залози та живота. Також спеціаліст прослухає твої легені та серце, перевірить пульс, обдивиться стан шкіри, нігтів та слизові оболонки.
Крім того, лікар зосередить увагу на стані суглобів, вивчить діапазон рухів і функціональність кожного суглобу. Можливо, пацієнти будуть здивовані тим фактом, що на прийомі у ревматолога потрібно буде повністю зняти одяг, навіть попри те, що може боліти лиш один суглоб.
Але це допоможе лікарю отримати об’єктивну картину стану здоров’я, що є важливим, враховуючи системне залучення, притаманне для ревматичних захворювань.
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