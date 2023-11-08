При проблемах із суглобами, артриті і не тільки. Хто такий ревматолог та коли до нього треба звертатися

Ревматолог — це не той лікар, до якого більшість людей звикли ходити просто для регулярної перевірки здоров’я. Як правило, до цього спеціаліста звертаються за наявності певних проблем. Але далеко не усі знають, які захворювання лікує ревматолог та коли до нього потрібно звертатися.

А детальніше про це розповіли у SIM Health & Medicine.

Ревматолог: що лікує і хто це такий

Ревматологи — це фахівці у сфері терапії або педіатрії, які здобули спеціальну освіту у виявленні та лікуванні артритів, захворювань суглобів, м’язової тканини та кісток, у тому числі запальних та аутоімунних станів.

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Коли звертатися до ревматолога

Якщо ти відчуваєш біль, незручність, набряклість або деформацію суглобів, особливо зранку.

При болю чи слабкості у м’язах.

Якщо тебе турбує біль у спині на початку дня.

У разі підвищеної температури протягом тривалого часу без очевидної причини.

Якщо на шкірі або слизових оболонках з’являються висипи, болючі утворення, виразки, або ти помітив(-ла) потовщення шкіри та набряки.

Якщо спостерігаються незрозумілі зміни у функціонуванні нирок, проблеми з легенями, зниження кількості лейкоцитів чи тромбоцитів, сухість у роті чи очах, або неспровоковані тромбози у молодих пацієнтів.

Підготовка до візиту до ревматолога

Перед тим, як йти на консультацію до ревматолога, слід підготуватися і взяти з собою усі попередні медичні висновки, включно зі знімками рентгена, результатами УЗД, МРТ, а також історію лікувань і консультацій.

Під час першої зустрічі з лікарем важливо надати якнайбільше інформації. Йдеться про:

Деталізовану історію твого захворювання та супутніх патологій. Повний перелік медикаментів, які ти приймав(-ла) чи нині приймаєш, з точним дозуванням та оцінкою результативності від попереднього лікування. Інформацію про алергічні реакції або непереносність ліків. Твою медичну історію, у тому числі хвороби, операції, травми. Родинну історію хвороб, особливо цікавить наявність ревматичних чи аутоімунних захворювань серед близьких.

Як проходить прийом у лікаря

Ревматолог проведе повний огляд, оцінить загальне самопочуття, проведе пальпацію всіх лімфатичних вузлів, щитоподібної залози та живота. Також спеціаліст прослухає твої легені та серце, перевірить пульс, обдивиться стан шкіри, нігтів та слизові оболонки.

Крім того, лікар зосередить увагу на стані суглобів, вивчить діапазон рухів і функціональність кожного суглобу. Можливо, пацієнти будуть здивовані тим фактом, що на прийомі у ревматолога потрібно буде повністю зняти одяг, навіть попри те, що може боліти лиш один суглоб.

Але це допоможе лікарю отримати об’єктивну картину стану здоров’я, що є важливим, враховуючи системне залучення, притаманне для ревматичних захворювань.

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