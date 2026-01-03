Не только рождение детей: какая роль яичников в здоровье женщины

Долгое время в вопросах женского репродуктивного здоровья и старения так называемой главной героиней считалась яйцеклетка. Однако последние исследования доказывают: для успешного зачатия и долголетия критически важна группа поддержки — ткани самого яичника, а детали читай в нашем материале.

Роль яичников в здоровье женщины: что известно

Традиционно считалось, что главная проблема фертильности – это ограниченное количество и постепенное ухудшение качества яйцеклеток с возрастом. Это привело к буму замораживания яйцеклеток по всему миру. Однако как отмечает The New York Times, ученые все большее внимание уделяют строме — окружению яйцеклетки, состоящей из вспомогательных клеток, нервов, кровеносных сосудов и соединительной ткани.

Вы не можете отделить здоровье яйцеклетки от здоровья других типов клеток,

— утверждает Эвелин Телфер, глава кафедры репродуктивной биологии Эдинбургского университета. Если яйцеклетка — это “прима-балерина”, то ткани яичника — это ее “кордебалет и сцена”, без которых выступление невозможно.

Яичники — это органы, которые стареют быстрее любых других в человеческом теле. Исследования доктора Франчески Данкан из Северо-Западного университета (США) показали, что с возрастом ткани яичников становятся жесткими из-за фиброза — накопления рубцовой ткани.

Этот процесс происходит в яичниках на десятилетия раньше, чем в других органах. Жесткая среда оказывает негативное влияние на качество яйцеклеток, изменяет гормональный профиль и может блокировать овуляцию. Даже молодая яйцеклетка в “старом”, фиброзном яичнике развивается гораздо хуже.

Наиболее обнадеживающая часть последних исследований состоит в том, что фиброз яичников может быть обратимым. В 2022 году биолог Ребекка Робкер доказала, что препараты, обычно используемые для лечения фиброза легких, способны стимулировать овуляцию у мышей пожилого возраста.

Сейчас изучается влияние метформина, рапамицина и популярных лекарств класса GLP-1 (используемых для лечения диабета и ожирения) на замедление старения яичников.

Понимание механизмов старения яичников выходит за рамки вопросов беременности. Поскольку яичники вырабатывают критически важные гормоны, их здоровье оказывает непосредственное влияние на:

плотность костной ткани.

здоровье сердечно-сосудистой системы.

сроки наступления менопаузы и ее побочные эффекты.

Доктор Диана Лейрд из Калифорнийского университета в Сан-Франциско сейчас работает над созданием теста крови, который мог бы оценивать состояние тканей яичников, что дало бы женщинам гораздо более точную картину их репродуктивного ресурса, чем действующие методы.

