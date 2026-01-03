Не лише народження дітей: яка роль яєчників у здоров’ї жінки

Довгий час у питаннях жіночого репродуктивного здоров’я та старіння так званою “головною героїнею” вважалася яйцеклітина. Проте останні дослідження доводять: для успішного зачаття та довголіття критично важливою є група підтримки — тканини самого яєчника, а деталі читай у нашому матеріалі.

Роль яєчників у здоров’ї жінки: що відомо

Традиційно вважалося, що головна проблема фертильності — це обмежена кількість та поступове погіршення якості яйцеклітин із віком. Це призвело до буму заморожування яйцеклітин у всьому світі. Однак, як зазначає The New York Times, науковці дедалі більше уваги приділяють стромі — оточенню яйцеклітини, що складається з допоміжних клітин, нервів, кровоносних судин та сполучної тканини.

Ви не можете відокремити здоров’я яйцеклітини від здоров’я інших типів клітин,

— стверджує Евелін Телфер, голова кафедри репродуктивної біології Единбурзького університету. Якщо яйцеклітина — це “прима-балерина”, то тканини яєчника — це її “кордебалет і сцена”, без яких виступ неможливий.

Яєчники — це органи, які старіють швидше за будь-які інші в людському тілі. Дослідження доктора Франчески Данкан з Північно-Західного університету (США) показали, що з віком тканини яєчників стають жорсткими через фіброз — накопичення рубцевої тканини.

Цей процес відбувається в яєчниках на десятиліття раніше, ніж в інших органах. Жорстке середовище негативно впливає на якість яйцеклітин, змінює гормональний профіль та може блокувати овуляцію. Навіть молода яйцеклітина в “старому”, фіброзному яєчнику розвивається значно гірше.

Найбільш обнадійлива частина останніх досліджень полягає в тому, що фіброз яєчників може бути оборотним. У 2022 році біолог Ребека Робкер довела, що препарати, які зазвичай використовують для лікування фіброзу легень, здатні стимулювати овуляцію у мишей похилого віку.

Зараз вивчається вплив метформіну, рапаміцину та популярних ліків класу GLP-1 (що використовуються для лікування діабету та ожиріння) на сповільнення старіння яєчників.

Розуміння механізмів старіння яєчників виходить далеко за межі питань вагітності. Оскільки яєчники виробляють критично важливі гормони, їхнє здоров’я безпосередньо впливає на:

щільність кісткової тканини.

здоров’я серцево-судинної системи.

терміни настання менопаузи та її побічні ефекти.

Доктор Діана Лейрд з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско наразі працює над створенням тесту крові, який міг би оцінювати стан тканин яєчників, що дало б жінкам набагато точнішу картину їхнього репродуктивного ресурсу, ніж чинні методи.

