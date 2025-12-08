Стиль життя Здоров'я та краса

Думали, що стрес: за якими нетиповими симптомами часто маскується пухлина мозку

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 08 Грудня 2025, 19:00 2 хв.
жила з пухлиною і не знала
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь