Думали, що стрес: за якими нетиповими симптомами часто маскується пухлина мозку

Американка Анна Седорік роками страждала від незрозумілих симптомів, які лікарі списували на стрес, але сканування мозку розкрило рідкісне захворювання. The Washington Post висвітлює випадок, коли постійний біль у щелепі став сигналом серйозної проблеми, що змінювала її тіло — деталі страшного випадку читай у матеріалі.

Не той діагноз: жінка жила з пухлиною два роки

Все почалося навесні 2020 року, коли 22-річна Анна, студентка коледжу, прокинулася з болем у щелепі. Це співпало з початком пандемії COVID-19, тож вона намагалася ігнорувати симптом, вважаючи його наслідком стресу. Однак біль посилювався:

Моя щелепа постійно вискакувала, вискакувала і вискакувала,

— згадує Анна. Вона звернулася до стоматологічного хірурга, який провів процедуру для фіксації щелепи, але виправлення не тривало довго. Біль повернувся, і знадобилася друга процедура.

З часом симптоми накопичувалися: з’явився біль у тазовому дні, для якого їй призначили серію ін’єкцій нервоблокаторів через піхву, та біль у ногах, що вимагав фізичної терапії. Щелепний біль не зникав, а обличчя почало деформуватися на очах. Лікарі роками не могли знайти причину, приписуючи все стресу чи психосоматичним факторам.

Переломний момент настав після МРТ мозку. Доктор Сміт повідомив, що в Анни виявлено пухлину гіпофіза розміром 1,4 см — макроаденому. Це призвело до офіційного діагнозу: акромегалія, рідкісне захворювання, при якому надлишок гормону росту викликає аномальний ріст кісток, органів та м’яких тканин обличчя, щелепи, рук і ніг.

Акромегалія часто розвивається через доброякісну пухлину гіпофіза і може призводити до серйозних ускладнень, якщо не діагностувати вчасно.

Лікування включало хірургічне втручання для видалення пухлини, а також медикаментозну терапію для нормалізації рівня гормонів. Після років неправильних діагнозів Анна нарешті знайшла пояснення своїм симптомам, які змінювали її зовнішність і життя.

