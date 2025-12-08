Думали, что стресс: за какими нетипичными симптомами часто маскируется опухоль мозга

Американка Анна Седорик годами страдала непонятными симптомами, которые врачи списывали на стресс, но сканирование мозга раскрыло редкое заболевание. The Washington Post освещает случай, когда постоянная боль в челюсти стала сигналом серьезной проблемы, изменявшей ее тело — детали страшного случая читай в материале.
Не тот диагноз: женщина жила с опухолью два года
Все началось весной 2020 года, когда 22-летняя Анна, студентка колледжа, проснулась с болью в челюсти. Это совпало с началом пандемии COVID-19, поэтому она пыталась игнорировать симптом, считая его следствием стресса. Однако боль усиливалась:
Моя челюсть постоянно выскакивала, выскакивала и выскакивала,
— вспоминает Анна. Она обратилась к стоматологическому хирургу, проведшему процедуру для фиксации челюсти, но исправление не длилось долго. Боль вернулась, и потребовалась вторая процедура.
Со временем симптомы накапливались: появилась боль в тазовом дне, для которой ей назначили серию инъекций нервно-блокаторов через влагалище, и боль в ногах, требовавшая физической терапии. Челюстная боль не исчезала, а лицо начало деформироваться на глазах. Врачи годами не могли найти причину, приписывая все стрессу или психосоматическим факторам.
Переломный момент наступил после МРТ мозга. Доктор Смит сообщил, что у Анны обнаружена опухоль гипофиза размером 1,4 см — макроаденома. Это привело к официальному диагнозу: акромегалия, редкое заболевание, при котором избыток гормона роста вызывает аномальный рост костей, органов и мягких тканей лица, челюстей, рук и ног.
Акромегалия часто развивается из-за доброкачественной опухоли гипофиза и может приводить к серьезным осложнениям, если не диагностироваться вовремя.
Лечение включало хирургическое вмешательство для удаления опухоли и медикаментозную терапию для нормализации уровня гормонов. После лет неправильных диагнозов Анна наконец-то нашла объяснение своим симптомам, которые изменяли ее внешность и жизнь.
